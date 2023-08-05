Украина: Бог уходит в квартиры, в подвалы, в ангары. Полиция пытается помешать
Сретенский храм в Черкассах.. Архивное фото
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в четверг, 3 августа, обратился к верующим с экстренным заявлением, адресованным мирянам и верующим УПЦ, а также ко всей мировой общественности.
"Сегодня в Черкассах было совершено брутальное преступление против Церкви. Сегодня был рейдерски захвачен Сретенский храм в Черкассах", - сообщил священнослужитель. Он добавил, что храм строился на средства Черкасского епархиального управления, а не за счет прихожан или спонсоров.
По словам митрополита, храм, в который "были вложены колоссальные" средства законно существующего юридического лица – "он был просто украден сегодня у Черкасской епархии путем рейдерской схемы". Феодосий отметил, что, после недавнего изгнания сестер милосердия из храма УПЦ городской больницы Черкасс – "это второе по масштабу злодеяние гонителей Церкви в нашем городе".
Священнослужитель рассказал, что в данном случае в областном центре была использована рейдерская схема, которую ранее обкатали в селах.
"Собрали (29 июня 2023 года – Ред.) депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму вообще не имеют никакого отношения – собрали на стадионе недалеко от храма, провели там собрание, которое назвали "приходским собранием". После этого зарегистрировали его протокол, внесли изменения в Госреестре о юридическом лице, за подписью официального лица, конечно. И сегодня утром оголтелой толпой при поддержке силовиков ворвались в Сретенский храм и силой захватили его", - рассказал Феодосий.
Он продолжил: нападавшие сломали замки, а многолетнего настоятеля храма – священника с семью детьми - выбросили на улицу из приходского домика.
27 июля, 12:01Духовенство и верующие УПЦ попросили Зеленского отпустить митрополита Павла Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий на днях направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому по изменению меры пресечения митрополиту Павлу, который находится в СИЗО. Об этом сообщили на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
"Молодцы. Герои", - иронично констатировал митрополит. Он обратился со словом утешения к настоятелю захваченного храма и отметил, что храмы УПЦ сегодня захватывают люди неверующие.
"Они в Церкви видят лишь активы – недвижимость, культовые сооружения, земельные участки… Слабых и странных людей, которые почему-то не ищут земного, а ищут небесного. Они не верят в Бога, и в Церкви они видят только земное, оправу… не понимая природы Церкви и не понимая, что это лишь оправа – то, что они видят земными глазами. Но в Церкви есть главное, жемчужина, бриллиант – Христос, Божественная благодать", - сказал священнослужитель.
По его словам, захватчики варварски выбрасывают этот бриллиант, не понимая этого – и забирают лишь оправу, думая этим обогатиться. Феодосий добавил, что "гонители Церкви не знают, что вступают во вражду не с нами, а с Ним". По словам митрополита, каждый захватчик своими действиями отлучил себя от Святой Православной Церкви, а Бог уходит из храма, что захвачен – "и оставляет такой храм пустым, безблагодатным, холодным". Он уходит туда, куда уходят гонимые верующие – в квартиры, в частные дома, в подвалы…
"И тогда дом частный, квартира, ангар или чердак – превращаются в великолепный просторный и светлый собор, в котором сердце и душа возносятся ввысь", - сказал Феодосий. Он добавил, что там, где молятся гонимые священник и община – "Бог особенно близок, он слышит каждую молитву, он исполняет каждую просьбу".
"Запомните это время, оно совершенно особенно и невероятно. Бог будет сугубо близок к каждому нашему молящемуся и скорбящему сердцу. Не каждое поколение христиан сподобляется этой близости Бога", - обратился священнослужитель к гонимым верующим УПЦ. По его словам, это наступившее сейчас время гонений когда-то закончится, "духовные оккупанты" освободят храмы, истинные верующие вернутся туда.
"Но молитва и близость Бога, которую мы испытаем во время гонений, будет несравнимо ни с чем, мы будем о ней вспоминать потом всю свою оставшуюся жизнь. Мы будем жить этой памятью", - подчеркнул митрополит.
Ранее пресс-служба Черкасской епархии УПЦ опубликовала видеокадры состоявшегося 28 июня приходского собрания Сретенской общины, на котором прихожане проголосовали за то, чтобы оставаться в УПЦ, отмечает в связи с этими событиями Союз православных журналистов (СПЖ).
По данным епархии, в июне на голосование за смену юрисдикции Сретенской общины УПЦ в Черкассах под угрозой увольнения собирали бюджетников, в т. ч. представителей других вероисповеданий. Наместник Сретенского архиерейского подворья протоиерей Евгений Буркацкий обнародовал видеообращение, в котором рассказал, что он получил много телефонных звонков и сообщений от прихожан, работающих в бюджетных организациях - о том, что их под угрозой увольнения заставляют прийти с паспортами на собрание, где и проголосовать за смену юрисдикции общины.
Отбирают у верующих канонической ПЦУ не только Сретенский храм. Черкасская областная военная администрация (ОВА) зарегистрировала новую редакцию устава общины Троицкого собора УПЦ села Ирклиев, согласно которой приход якобы перешел в раскольническую УПЦ. Об этом сообщает СПЖ со ссылкой на сообщение одной из активисток УПЦ.
Гонения на каноническую УПЦ на Украине набирают силу. Под предлогом связей УПЦ с Россией у нее отбирают храмы, отправляют под арест священников. Так, под стражей содержат настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, СБУ обвиняет его, в частности, в "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", да еще и совершенном "повторно". Наместник лавры заявляет, что его преследуют за религиозные убеждения. Преследуют и многих других священнослужителей УПЦ. СБУ заводит дела, в домах священников и в храмах проводят обыски.
Под домашним арестом находится и митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, его обвиняют в разжигании религиозной ненависти за критику ПЦУ и в размещении на сайте Черкасской епархии материалов Русской православной церкви, которые якобы "навязывали идеи рашизма и пропагандировали кремлевский режим".
7 июля, 12:00Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУЕпископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) чувствуют угрозу жизни со стороны раскольников из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), сообщили журналисты РИА Новости
В ряде регионов приняты решения о запрете деятельности УПЦ, в Верховную Раду внесен законопроект о фактическом запрете деятельности УПЦ в стране. Пока проект временно снят с рассмотрения, в церковном вопросе на Украине наступила пауза – во всяком случае, в реализации плана полного запрета УПЦ.
Как сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко, дальнейшее развитие событий будет зависеть, в частности, от того, "как быстро идет или не идет контрнаступление, когда выборы в США, когда Байдену надо будет уже предъявлять народу США итоги на украинском направлении".
А пока власти препятствуют верующим канонической Церкви молиться даже вне стен отобранных у них храмов. В четверг, 2 августа, полиция в городе Городенка в Ивано-Франковской области разогнала верующих УПЦ, которые собрались на молитву на частном участке. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ. Основанием для вмешательства стали доносы "бдительных граждан". Отмечается, что горадминистрация подготовила соответствующее письмо в правоохранительные органы "относительно недопущения подобных ситуаций в дальнейшем".