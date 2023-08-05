https://ukraina.ru/20230805/1048480249.html

Украина: Бог уходит в квартиры, в подвалы, в ангары. Полиция пытается помешать

Украина: Бог уходит в квартиры, в подвалы, в ангары. Полиция пытается помешать - 05.08.2023 Украина.ру

Украина: Бог уходит в квартиры, в подвалы, в ангары. Полиция пытается помешать

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в четверг, 3 августа, обратился к верующим с экстренным заявлением, адресованным мирянам и верующим УПЦ, а также ко всей мировой общественности.

2023-08-05T09:03

2023-08-05T09:03

2023-08-05T09:03

эксклюзив

упц

религия

гонения

пцу

рейдерство

политика

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"Сегодня в Черкассах было совершено брутальное преступление против Церкви. Сегодня был рейдерски захвачен Сретенский храм в Черкассах", - сообщил священнослужитель. Он добавил, что храм строился на средства Черкасского епархиального управления, а не за счет прихожан или спонсоров.По словам митрополита, храм, в который "были вложены колоссальные" средства законно существующего юридического лица – "он был просто украден сегодня у Черкасской епархии путем рейдерской схемы". Феодосий отметил, что, после недавнего изгнания сестер милосердия из храма УПЦ городской больницы Черкасс – "это второе по масштабу злодеяние гонителей Церкви в нашем городе".Священнослужитель рассказал, что в данном случае в областном центре была использована рейдерская схема, которую ранее обкатали в селах."Собрали (29 июня 2023 года – Ред.) депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму вообще не имеют никакого отношения – собрали на стадионе недалеко от храма, провели там собрание, которое назвали "приходским собранием". После этого зарегистрировали его протокол, внесли изменения в Госреестре о юридическом лице, за подписью официального лица, конечно. И сегодня утром оголтелой толпой при поддержке силовиков ворвались в Сретенский храм и силой захватили его", - рассказал Феодосий.Он продолжил: нападавшие сломали замки, а многолетнего настоятеля храма – священника с семью детьми - выбросили на улицу из приходского домика."Молодцы. Герои", - иронично констатировал митрополит. Он обратился со словом утешения к настоятелю захваченного храма и отметил, что храмы УПЦ сегодня захватывают люди неверующие."Они в Церкви видят лишь активы – недвижимость, культовые сооружения, земельные участки… Слабых и странных людей, которые почему-то не ищут земного, а ищут небесного. Они не верят в Бога, и в Церкви они видят только земное, оправу… не понимая природы Церкви и не понимая, что это лишь оправа – то, что они видят земными глазами. Но в Церкви есть главное, жемчужина, бриллиант – Христос, Божественная благодать", - сказал священнослужитель.По его словам, захватчики варварски выбрасывают этот бриллиант, не понимая этого – и забирают лишь оправу, думая этим обогатиться. Феодосий добавил, что "гонители Церкви не знают, что вступают во вражду не с нами, а с Ним". По словам митрополита, каждый захватчик своими действиями отлучил себя от Святой Православной Церкви, а Бог уходит из храма, что захвачен – "и оставляет такой храм пустым, безблагодатным, холодным". Он уходит туда, куда уходят гонимые верующие – в квартиры, в частные дома, в подвалы…"И тогда дом частный, квартира, ангар или чердак – превращаются в великолепный просторный и светлый собор, в котором сердце и душа возносятся ввысь", - сказал Феодосий. Он добавил, что там, где молятся гонимые священник и община – "Бог особенно близок, он слышит каждую молитву, он исполняет каждую просьбу"."Запомните это время, оно совершенно особенно и невероятно. Бог будет сугубо близок к каждому нашему молящемуся и скорбящему сердцу. Не каждое поколение христиан сподобляется этой близости Бога", - обратился священнослужитель к гонимым верующим УПЦ. По его словам, это наступившее сейчас время гонений когда-то закончится, "духовные оккупанты" освободят храмы, истинные верующие вернутся туда."Но молитва и близость Бога, которую мы испытаем во время гонений, будет несравнимо ни с чем, мы будем о ней вспоминать потом всю свою оставшуюся жизнь. Мы будем жить этой памятью", - подчеркнул митрополит.Ранее пресс-служба Черкасской епархии УПЦ опубликовала видеокадры состоявшегося 28 июня приходского собрания Сретенской общины, на котором прихожане проголосовали за то, чтобы оставаться в УПЦ, отмечает в связи с этими событиями Союз православных журналистов (СПЖ).По данным епархии, в июне на голосование за смену юрисдикции Сретенской общины УПЦ в Черкассах под угрозой увольнения собирали бюджетников, в т. ч. представителей других вероисповеданий. Наместник Сретенского архиерейского подворья протоиерей Евгений Буркацкий обнародовал видеообращение, в котором рассказал, что он получил много телефонных звонков и сообщений от прихожан, работающих в бюджетных организациях - о том, что их под угрозой увольнения заставляют прийти с паспортами на собрание, где и проголосовать за смену юрисдикции общины.Отбирают у верующих канонической ПЦУ не только Сретенский храм. Черкасская областная военная администрация (ОВА) зарегистрировала новую редакцию устава общины Троицкого собора УПЦ села Ирклиев, согласно которой приход якобы перешел в раскольническую УПЦ. Об этом сообщает СПЖ со ссылкой на сообщение одной из активисток УПЦ.Гонения на каноническую УПЦ на Украине набирают силу. Под предлогом связей УПЦ с Россией у нее отбирают храмы, отправляют под арест священников. Так, под стражей содержат настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, СБУ обвиняет его, в частности, в "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", да еще и совершенном "повторно". Наместник лавры заявляет, что его преследуют за религиозные убеждения. Преследуют и многих других священнослужителей УПЦ. СБУ заводит дела, в домах священников и в храмах проводят обыски. Под домашним арестом находится и митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, его обвиняют в разжигании религиозной ненависти за критику ПЦУ и в размещении на сайте Черкасской епархии материалов Русской православной церкви, которые якобы "навязывали идеи рашизма и пропагандировали кремлевский режим".В ряде регионов приняты решения о запрете деятельности УПЦ, в Верховную Раду внесен законопроект о фактическом запрете деятельности УПЦ в стране. Пока проект временно снят с рассмотрения, в церковном вопросе на Украине наступила пауза – во всяком случае, в реализации плана полного запрета УПЦ. Как сказал РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко, дальнейшее развитие событий будет зависеть, в частности, от того, "как быстро идет или не идет контрнаступление, когда выборы в США, когда Байдену надо будет уже предъявлять народу США итоги на украинском направлении".А пока власти препятствуют верующим канонической Церкви молиться даже вне стен отобранных у них храмов. В четверг, 2 августа, полиция в городе Городенка в Ивано-Франковской области разогнала верующих УПЦ, которые собрались на молитву на частном участке. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ. Основанием для вмешательства стали доносы "бдительных граждан". Отмечается, что горадминистрация подготовила соответствующее письмо в правоохранительные органы "относительно недопущения подобных ситуаций в дальнейшем".

https://ukraina.ru/20230727/1048295282.html

https://ukraina.ru/20230713/1047980264.html

https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, упц, религия, гонения, пцу, рейдерство, политика