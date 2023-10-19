https://ukraina.ru/20231019/1050323235.html
Британская священнослужительница призвала уставших от украинцев сограждан помогать беженцам
Британская священнослужительница призвала уставших от украинцев сограждан помогать беженцам - 19.10.2023 Украина.ру
Британская священнослужительница призвала уставших от украинцев сограждан помогать беженцам
Священник из Британии Дженни Гаффин 18 октября рассказала журналистам, что приютила украинских беженцев и призвала сограждан последовать ее примеру, передает BBC.co.uk
2023-10-19T13:19
2023-10-19T13:19
2023-10-19T13:19
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Преподобная, проживающая на острове Хейлинг в Хэмпшире, заверила, что подселение двух семей принесло в дом "энергию и радость".Женщина приняла две семьи с детьми в рамках правительственной программы "Жилье для Украины" и призвала других приютить беженцев. Накануне Sky News, ссылаясь на данные Национального аудиторского офиса, написало, что почти пять тысяч украинских семей, которые приехали в Великобританию в рамках этой правительственной программы, являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.Ранее издание The Times сообщало, что беженцы из Украины начали сталкиваться с бездомностью из-за заканчивающейся поддержки со стороны правительства Великобритании.Программа "Жильё для Украины" действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного Королевства. Всего по ней с начала Специальной военной операции въехали почти 84 тысячи украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это 350 евро (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.В других западных странах украинским беженцам уже тоже не рады.Так, в начале октября швейцарские СМИ начали писать о планах правительства "быстро избавиться" от украинских беженцев. Власти эти сообщения опровергли.Однако позже появилась информация, что государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возвращение на родину.Большинство граждан Польши выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около 110 долларов) ежемесячно приезжающим в страну украинцам. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pollster, опубликованного на днях Super Express.
https://ukraina.ru/20231018/1050284208.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беженцы, украина, зарубежье, британия
Британская священнослужительница призвала уставших от украинцев сограждан помогать беженцам
Священник из Британии Дженни Гаффин 18 октября рассказала журналистам, что приютила украинских беженцев и призвала сограждан последовать ее примеру, передает BBC.co.uk
Преподобная, проживающая на острове Хейлинг в Хэмпшире, заверила, что подселение двух семей принесло в дом "энергию и радость".
"Когда я впервые увидела кадры войны на Украине, мне они очень сильно напомнили моих бабушку и дедушку по материнской линии, которые были венгерскими беженцами после Второй мировой войны. <...> Поэтому, конечно, я хотела помочь, как могу. У меня была свободная комната в доме священника, и мне очень хотелось принять людей в своем доме", - сказала она.
Женщина приняла две семьи с детьми в рамках правительственной программы "Жилье для Украины" и призвала других приютить беженцев.
Накануне Sky News, ссылаясь на данные Национального аудиторского офиса, написало, что почти пять тысяч украинских семей, которые приехали в Великобританию в рамках этой правительственной программы, являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.
Ранее издание The Times сообщало, что беженцы из Украины начали сталкиваться с бездомностью из-за заканчивающейся поддержки со стороны правительства Великобритании.
Программа "Жильё для Украины" действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного Королевства. Всего по ней с начала Специальной военной операции въехали почти 84 тысячи украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это 350 евро (почти 25 тысяч рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.
В других западных странах украинским беженцам уже тоже не рады.
Так, в начале октября швейцарские СМИ начали писать о планах правительства "быстро избавиться" от украинских беженцев. Власти эти сообщения опровергли.
Однако позже появилась информация, что государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возвращение на родину.
Большинство граждан Польши выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около 110 долларов) ежемесячно приезжающим в страну украинцам. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pollster, опубликованного на днях Super Express.