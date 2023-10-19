https://ukraina.ru/20231019/1050322907.html

Гибель "Бабая", принятие бюджета, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 октября

Гибель "Бабая", принятие бюджета, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 октября - 19.10.2023 Украина.ру

Гибель "Бабая", принятие бюджета, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 октября

Один из героев Русской весны Александр Можаев, известный под позывным "Бабай", погиб на Запорожском направлении. Верховная Рада в первом чтении приняла госбюджет на 2024 год. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-10-19T13:00

2023-10-19T13:00

2023-10-19T14:29

эксклюзив

хроники

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О гибели Можаева сообщил военкор Егор Гузенко в своём телеграм-канале.«Сообщаю прискорбную новость. Вчера вечером, на Запорожском направлении погиб Саша "Бабай" (Александр Можаев), легендарный ополченец 2014-го, казак и просто хороший человек. Царствие небесного тебе, брат. Быть воином — жить вечно», — отмечалось в сообщении.Можаев вместе с Игорем Стрелковым был одним из участников событий в Крыму, а также боёв в Донбассе в 2014 году. С 1995 по 1997 годы Можаев проходил срочную службу в войсках ПВО. Позже он присоединился к казачьему войску.Принятие бюджетаУкраинский парламент в первом чтении принял государственный бюджет на 2024 год. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк у себя в телеграм-канале.«Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов к бюджету на 2024 год. Это первое чтение бюджета. За 285 [голосов]. Далее Кабмин обрабатывает документ с учётом выводов и предложений и до 20 ноября должно быть окончательное голосование за проект бюджета. Основные показатели: доходы — в сумме 1746,3 млрд грн (около 4,6 трлн руб. — Ред.), расходы — в сумме 3308,9 млрд грн (около 8,8 трлн руб. — Ред.), граничный объём дефицита — в сумме 1593,6 млрд грн. (около 4,2 трлн руб. — Ред.)», — написал Железняк.Он также отметил, что в бюджете указано ограничение на максимальное количество сотрудников Бюро экономической безопасности: с 4 тыс. до 1,4 тыс.«Каждая вторая гривна в бюджете будет обеспечена за счёт внешнего финансирования, а за счёт внутренних источников финансирования (налоги и сборы) киевская власть сможет покрыть лишь военные расходы. Власти обещают не поднимать налоги и сохранить программы льготного кредитования, однако в действительности это невозможно — резать расходы придётся в любом случае», — комментировал бюджет в своей статье автор издания Украина.ру Иван Лизан.В своём материале он детально проанализировал проект государственного бюджета Украины.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 12 ударов.«На Донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском — 1 обстрел из артиллерии 152 мм, на Ясиноватском 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпущено 50 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).«Поступили сведения о ранении гражданского лица, женщины, в Верхнеторецком», — сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Верхнеторецком. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 29 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм и 8 ракет из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 152 мм и 10 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 октября по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Минеральное — по ул. Мира, 13 ранен мужчина 1956 года рождения», — указывалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 53 снаряда.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Князе-Григоровка — 12; Новая Каховка — 6; Великая Лепетиха — 4; Сергеевка — 5; Пойма — 8; Саги — 6; Челбурда — 5», — информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Каиры, Алёшки, Рыбальче. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — отмечалось в публикации.Утром 19 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что расчёты ПВО сбили воздушную цель на подлёте к Ростовской области.«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — написал Голубев в своём телеграм-канале.Разрушений и пострадавших не было.Утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.«В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка — зафиксировано 7 прилётов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. По селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор — 29 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Нехотеевка — 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В селе Устинка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. ...В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново — установлено 5 прилётов. ...В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 5 гранатомётных выстрелов. Также в хуторе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас», — отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 6 миномётных снарядов. Пострадавших не было. В одном частном домовладении были посечены кровля, фасад и забор.Также в Краснояружском районе по окраинам сёл Вязовое и Староселье было выпущено по 3 артиллерийских снаряда. Также на окраине Староселья украинские военные сбросили с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.«В Шебекинском городском округе из гранатомёта и миномёта обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано 4 гранатомётных выстрела и 7 миномётных снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. Под миномётный обстрел попало село Муром — установлено 2 прилёта. Также в Муроме с квадрокоптера сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 3 миномётных снаряда, по МАПП "Шебекино" — 3 гранатомётных выстрела, по хутору Балки — один миномётный снаряд. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет», — писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники