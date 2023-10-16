https://ukraina.ru/20231016/1050201047.html

Каждая вторая гривна — на войну. О госбюджете Украины на 2024 год

Каждая вторая гривна — на войну. О госбюджете Украины на 2024 год - 16.10.2023 Украина.ру

Каждая вторая гривна — на войну. О госбюджете Украины на 2024 год

В воскресенье, 15 октября, бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект государственного бюджета Украины на 2024 год. Утверждение комитетом — первый шаг для принятия госбюджета

2023-10-16T03:21

2023-10-16T03:21

2023-10-16T09:40

эксклюзив

украина

россия

бюджет

расходы

впк

ввп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf7c28f2fb5a9629018d85e5a71465.jpg

Впереди законопроекта ещё масса этапов законодательного процесса, включая обсуждение 1,5 тыс. поправок со стороны депутатов на общую сумму свыше 12,5 трлн гривен (в 4 раза больше расходной части бюджета), подавляющее большинство которых отклонят.В целом бюджетный процесс является рутинными мероприятием и закончить работу над ним украинские нардепы планируют к 20 ноября, однако в этому документу (бюджету следующего года) будет уделено повышенное внимание.Обещать — не означает женитьсяОбщие контуры бюджета стали понятны ещё 15 сентября. Доходная часть бюджета — 1,56 трлн гривен (42,6 млрд долларов), расходная — 3,108 трлн гривен (84,9 млрд долларов). Дефицит бюджета — 1,55 трлн гривен, или 42 млрд долларов.Таким образом, каждая вторая гривна в бюджете будет обеспечена за счёт внешнего финансирования, а за счёт внутренних источников финансирования (налоги и сборы) киевская власть сможет покрыть лишь военные расходы.Власти обещают не поднимать налоги и сохранить программы льготного кредитования, однако в действительности это невозможно — резать расходы придётся в любом случае.Во-первых, бюджетный дефицит в 42 млрд долларов и, соответственно, заявка спонсорам на его покрытие были сформированы ещё в середине лета — до истечения действия «зерновой сделки». В сделку Киев не вернулся, альтернативный зерновой коридор в порты Большой Одессы компенсировать выдающие логистические мощности не смог (и вряд ли сможет). Плюс в бюджет заложен рост ВВП в 5% (неясно за счёт каких ресурсов) и инфляция в 10,8% (2022 год — 26,6%, 2023 год — 9%) при курсе доллара в 41,4 гривны (курс уже отпущен в свободное плаванье).Во-вторых, ещё августе стало понятно, что объёмы внешнего финансирования Украины будут урезаны.ЕС с января 2024 года будет выделять на 1,5 млрд евро в месяц, а 1 млрд евро (то есть не 18 млрд, а 12 млрд в год). При этом выделение этих денег будет сопровождаться непрерывным торгом между странами ЕС и Еврокомиссией, а Польша с Венгрией будут особенно упорно отстаивать свои права и разменивать свои голоса при выделении денег на действия со стороны ЕС и Украины. Будапешт уже выторговал удаление своего банка ОТР из украинского реестра международных спонсоров войны.Сколько выделят США и вовсе не ясно. Изначально планировалось выделение 20 млрд долларов, из которых 13 млрд на оружие и 7 на покрытие бюджетного дефицита. Однако эту заявку со стороны Джо Байдена зарубили в конгрессе, а теперь его и вовсе может возглавить убеждённый изоляционист и противник Украины.Компенсировать выпадающие доходы за счёт других источников, например МВФ, ВБ и ЕБРР, не выйдет — эти структуры сверстали свои трёхлетние финансовые планы ещё год назад и изменить их просто так не выйдет.И эта ситуация сложилась к середине лета. Но к началу осени Украина успела превратиться из фактора внешнеполитического объединения на теме противостояния России во внутриполитическую проблему в каждой из стран-доноров Украины. И чем дальше, тем сложнее будет даваться согласование траншей Украине: будут сказываться усталость от Украины, да и общая бессмысленность финансирования киевского режима, который на пике своих финансовых и военных возможностей не смог нанести России военное поражение, а на излёте возможностей и подавно не справится с этой задачей.Таким образом, уже сейчас у киевской власти есть кассовый разрыв как минимум на 10 млрд долларов между желаемым и возможным финансированием. Закрыть его можно исключительно за счёт внутренних источников, то есть всё тех же налогов и сборов.Следовательно, налоги, сборы и акцизы повысят, бизнес заставят платить больше, в том числе неправовыми методами, а киевская власть будет экономить на всём, на чём можно. На фронте экономить киевская власть будет в последнюю очередь, а вот тыл будет резать по живому. Особенно достанется муципалитетам — налог на доходы физических лиц и от денежного обеспечения военнослужащих будет зачисляться не в местные бюджеты, а уходить в Киев.В случае с перебоями в получении финансирования (а не факт, что оно будет поступать ритмично), НБУ придётся вернуться к практике эмиссии гривны, выкупая выпущенные Минфином облигации внутреннего государственного займа за счёт золотовалютных резервов. Пока же за счёт выпуска военных облигаций Киев планирует привлечь 208 млрд гривен финансирования.Война и мирБезусловный приоритет украинской власти — финансирование боевых действий, на эти цели будут брошены все внутренние ресурсы.На военные расходы в 2024 году направят 1,685 трлн гривен (46 млрд долларов), что меньше, чем 1,9 трлн гривен, которые по итогам всех дополнений в бюджет было выделено на 2023 год.По сути, никакого увеличения расходов на финансирование боевых действий не планируется, Киев достиг максимума своих возможностей по финансированию боевых действий — в текущем году на эти цели выделено 26% от ВВП или 53,4% от всех расходов, а на 2024 год на войну выделят 21,6% от ВВП Украины. А если участь фактор инфляции и девальвации гривны, то вполне корректно будет говорить о сокращении военных расходов со стороны Украины.При этом стоит отметить важную деталь: финансирование ВПК на 2024 год планируют увеличить в 7 раз — до 56 млрд гривен (1,5 млрд долларов).В условиях сокращения объёмов поставок боеприпасов и вооружений — а Запад ещё в середине лета исчерпал арсеналы и склады, передав Украине всё, что мог и почти всё, что она просила — ставка на внутреннее производство является попыткой хотя бы частично компенсировать пересохшие внешние поставки.При этом не стоит питать каких-либо иллюзий по поводу способности Украины заместить западное вооружение.Во-первых, для этого нет современных производственных мощностей — десятки крупных предприятий, где можно было выпускать что-либо военное, уничтожены либо до СВО, либо после её начала. Во-вторых, на Украине нет достаточного количества квалифицированных кадров, которые могли бы освоить производство сложной и массовой техники. В-третьих, украинский ВПК критически зависит от внешних поставок. И, наконец, не стоит сбрасывать со счетов ВКС России — они продолжат отрабатывать цели по мере появления разведданных.Поэтому из 56 млрд гривен, выделенных на ВПК, 48 млрд гривен направят на производство дронов, то есть, по сути, на оружие, которое не может изменить ход боевых действий, но способно в ежедневном режиме держать в напряжении жителей прифронтовых (и не только) регионов. Именно этим — ударами дронов — киевская власть будет бодрить своих граждан в 2024 году на фоне абсолютной экономии на всём и вся и перебоев с внешним финансированием.***А теперь стоит сравнить украинский бюджет с российским.Расходы федерального бюджета на 2024 год — 36,6 трлн рублей при доходах в 35 трлн рублей. Дефицит — 1,6 трлн рублей, из которого 1,3 трлн рублей покроют за счёт средств Фонда национального благосостояния.Наибольшая доля расходов предусмотрена на статью «Национальная оборона» — 10,7 трлн рублей или 29,3% от общих расходов и 6% от ВВП при украинских расходах на аналогичные цели в 21,6% от ВВП.Второе по величине направление расходов — статья «Социальная политика», на которую выделят 7,71 трлн рублей (21,1% от всех расходов). В среднем за 2015–2021 годы доля социальной политики в расходах федерального бюджета составляла 28%. Экономия заметна, но назвать её катастрофической сложно — власти ещё до начала СВО сделали акцент на адресный характер поддержки.На развитие экономики выделят 3,93 трлн рублей или 10,7% от общих расходов, доля расходов по этому направлению станет самой низкой с 2007 года и периода с 2015 по 2021 годы, когда на статью «Национальная экономика» выделяли в среднем по 15,2% от расходной части федерального бюджета. Поддержку всех критически важных проектов, например, авиапрома, выпуска станков и подшипников, обещают сохранить.В силу различной бюджетной классификации расходов сравнивать в лоб бюджеты Украины и России бессмысленно, впрочем, этого и не требуется. Состояние российских финансов несравнимо лучше украинских по всем показателям, особенно с учётом того, что Украина своими силами может закрыть только расходы на ведение боевых действий, а ради всего остального её придётся ждать траншей извне.

https://ukraina.ru/20231015/1050190239.html

https://ukraina.ru/20231014/1050153910.html

https://ukraina.ru/20230712/1047978239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, бюджет, расходы, впк, ввп