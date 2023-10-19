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Берлинский округ Нойкёльн пережил вторую ночь антиизраильских погромов
Берлинский округ Нойкёльн пережил вторую ночь антиизраильских погромов - 19.10.2023 Украина.ру
Берлинский округ Нойкёльн пережил вторую ночь антиизраильских погромов
Немецкая полиция не в состоянии прекратить массовые беспорядки сторонников Палестины. Две ночи подряд они устраивают погромы, и пожарные вынуждены ждать, пока полиция позволит им сделать свою работу. Об этом 19 октября пишет издание bz-berlin.de.
2023-10-19T12:04
2023-10-19T12:04
2023-10-19T12:04
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Многонациональный округ Нойкёльн в Берлине сотрясается беспорядками в ходе несанкционированных пропалестинских демонстраций. В них участвует в основном молодёжь. Её призывали к участию под лозунгами "Мы превратим Нойкёльн в сектор Газа. Подожгите всё" и "Наших братьев и сестёр убивают в секторе Газа".Антиизраильские граффити, фейерверки, сгоревшие автомобили, нападения на полицейских с камнями и бутылками – всё это видели пожарные, которые не смогли сделать свою работу, пока полиция не утихомирила протестующих. Полиция тушила подожжённые шины и мусорные баки с помощью водомётов.По состоянию на утро четверга 65 полицейских получили ранения. Было арестовано 174 человека, возбуждено 65 уголовных дел.Тем временем Израиль не снимает тотальную блокаду сектора Газа и продолжает сносить палестинские города целыми кварталами вместе с жителями. Западные лидеры выражают безоговорочную поддержку Израилю и оправдывают такие методы ведения войны.Владимир Путин 18 октября в Пекине был вынужден комментировать потрясший мировую общественность трагедию в палестинском городе – накануне в результате удара по госпиталю погибло около 500 человек и около тысячи получили ранения. В больнице находились не только больные и раненые, но и бежавшие из-под ударов израильской артиллерии и авиации гражданские лица с детьми и стариками.
https://ukraina.ru/20231018/1050292668.html
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Украина.ру
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новости, фрг, палестина, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, ес, полиция, погром, беспорядки, беспорядки
Новости, ФРГ, Палестина, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, ЕС, полиция, погром, беспорядки, Беспорядки
Берлинский округ Нойкёльн пережил вторую ночь антиизраильских погромов
Немецкая полиция не в состоянии прекратить массовые беспорядки сторонников Палестины. Две ночи подряд они устраивают погромы, и пожарные вынуждены ждать, пока полиция позволит им сделать свою работу. Об этом 19 октября пишет издание bz-berlin.de.
Многонациональный округ Нойкёльн в Берлине сотрясается беспорядками в ходе несанкционированных пропалестинских демонстраций. В них участвует в основном молодёжь. Её призывали к участию под лозунгами "Мы превратим Нойкёльн в сектор Газа. Подожгите всё" и "Наших братьев и сестёр убивают в секторе Газа".
Антиизраильские граффити, фейерверки, сгоревшие автомобили, нападения на полицейских с камнями и бутылками – всё это видели пожарные, которые не смогли сделать свою работу, пока полиция не утихомирила протестующих. Полиция тушила подожжённые шины и мусорные баки с помощью водомётов.
По состоянию на утро четверга 65 полицейских получили ранения. Было арестовано 174 человека, возбуждено 65 уголовных дел.
Тем временем Израиль не снимает тотальную блокаду сектора Газа и продолжает сносить палестинские города целыми кварталами вместе с жителями. Западные лидеры выражают безоговорочную поддержку Израилю и оправдывают такие методы ведения войны.
Владимир Путин 18 октября в Пекине был вынужден комментировать потрясший мировую общественность трагедию в палестинском городе – накануне в результате удара по госпиталю погибло около 500 человек и около тысячи получили ранения. В больнице находились не только больные и раненые, но и бежавшие из-под ударов израильской артиллерии и авиации гражданские лица с детьми и стариками.