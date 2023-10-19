https://ukraina.ru/20231019/1050317388.html
"Путин знает". В США заявили о неспособности помочь "выдохшейся" Украине
"Путин знает". В США заявили о неспособности помочь "выдохшейся" Украине - 19.10.2023 Украина.ру
"Путин знает". В США заявили о неспособности помочь "выдохшейся" Украине
ВСУ в ходе своего контрнаступления не смогли захватить постоянных территорий и уже выдохлись, помочь им невозможно. Об этом бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-10-19T09:49
2023-10-19T09:49
2023-10-19T09:50
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"В контексте текущей ситуации на поле боя за всё время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось", - считает Шаффер.По его словам, он "всего лишь указывает факты", свидетельствующие о бедственном положении Киева, осознающего, что их скоро "бросят, как ненужную вещь".Контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Артёмовском и Запорожском направлениях продолжается уже пятый месяц и фактически провалилось. Подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой украинские бригады за это время понесли огромные потери, но не смогли добиться какого-либо успеха.По словам президента России Владимира Путина, сказанным 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", с 4 июня вооружённые силы киевского режима потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и около 1900 бронемашин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сша, украина, сво, всу, контрнаступление
Новости, Владимир Путин, США, Украина, СВО, ВСУ, контрнаступление
"Путин знает". В США заявили о неспособности помочь "выдохшейся" Украине
09:49 19.10.2023 (обновлено: 09:50 19.10.2023)
ВСУ в ходе своего контрнаступления не смогли захватить постоянных территорий и уже выдохлись, помочь им невозможно. Об этом бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
"В контексте текущей ситуации на поле боя за всё время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось", - считает Шаффер.
По его словам, он "всего лишь указывает факты", свидетельствующие о бедственном положении Киева, осознающего, что их скоро "бросят, как ненужную вещь".
"И Путин знает, что США не смогут поставить Украине помощь, необходимую для поддержания наступления или даже для обороны", - подчеркнул эксперт.
Контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Артёмовском и Запорожском направлениях продолжается уже пятый месяц и фактически провалилось. Подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой украинские бригады за это время понесли огромные потери, но не смогли добиться какого-либо успеха.
По словам президента России Владимира Путина, сказанным 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", с 4 июня вооружённые силы киевского режима потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и около 1900 бронемашин.