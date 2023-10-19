Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК
© Public domain
© Public domain
ВСУ обстреляли Горловку десятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 07:10 - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
По информации СЦКК, в 6:10 артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР с населением (до начала конфликта) более 250 тысяч человек. Она расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Ранее представительство сообщало о массированном обстреле противником Ясиноватского района.
07:16ВСУ ударили по Ясиноватскому району залпом из РСЗЗО - СЦККУкраинские войска в 5:00 выпустили по Ясиноватскому району восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)