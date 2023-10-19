Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК - 19.10.2023 Украина.ру
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Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК - 19.10.2023 Украина.ру
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку десятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-19T08:22
2023-10-19T08:22
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 07:10 - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.По информации СЦКК, в 6:10 артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР с населением (до начала конфликта) более 250 тысяч человек. Она расположена в 50 километрах севернее Донецка.Ранее представительство сообщало о массированном обстреле противником Ясиноватского района.
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новости, россия, донбасс, всу, обстрелы
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, обстрелы

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК

08:22 19.10.2023
 
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ВСУ обстреляли Горловку десятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 07:10 - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
По информации СЦКК, в 6:10 артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР с населением (до начала конфликта) более 250 тысяч человек. Она расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Ранее представительство сообщало о массированном обстреле противником Ясиноватского района.
07:16
ВСУ ударили по Ясиноватскому району залпом из РСЗЗО - СЦККУкраинские войска в 5:00 выпустили по Ясиноватскому району восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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