https://ukraina.ru/20231019/1050315944.html

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК - 19.10.2023 Украина.ру

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО - СЦКК

ВСУ обстреляли Горловку десятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-19T08:22

2023-10-19T08:22

2023-10-19T08:22

новости

россия

донбасс

всу

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038691869_175:103:1057:599_1920x0_80_0_0_97ec51b6085b1e937fc99724dc968105.jpg

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 07:10 - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.По информации СЦКК, в 6:10 артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР с населением (до начала конфликта) более 250 тысяч человек. Она расположена в 50 километрах севернее Донецка.Ранее представительство сообщало о массированном обстреле противником Ясиноватского района.

https://ukraina.ru/20231019/1050314651.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, всу, обстрелы