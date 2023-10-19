Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC - 19.10.2023 Украина.ру
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Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC
Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC - 19.10.2023 Украина.ру
Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC
Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News
2023-10-19T05:30
2023-10-19T05:30
новости
сша
президент сша
джо байден
украина
израиль
военная помощь
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"Хотя он окончательно ещё не согласован, пакет дополнительного финансирования, скорее всего, потребует для Украины 60 миллиардов долларов… Остальная часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой", - сообщает телеканал со ссылкой на конгрессмена и два источника, осведомленных о запросе.Предполагается, что Белый дом может подать официальный запрос в Конгресс США 20 октября.Ранее о намерении Байдена запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов для военной поддержки Украины, Израиля и Тайваня сообщило агентство Блумберг.Напомним, с начала эскалации палестино-израильского конфликта многие эксперты предрекали уменьшение количества военной помощи от США Украине.
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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, израиль, военная помощь
Новости, США, президент США, Джо Байден, Украина, Израиль, военная помощь

Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC

05:30 19.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News
"Хотя он окончательно ещё не согласован, пакет дополнительного финансирования, скорее всего, потребует для Украины 60 миллиардов долларов… Остальная часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой", - сообщает телеканал со ссылкой на конгрессмена и два источника, осведомленных о запросе.
Предполагается, что Белый дом может подать официальный запрос в Конгресс США 20 октября.
Ранее о намерении Байдена запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов для военной поддержки Украины, Израиля и Тайваня сообщило агентство Блумберг.
Напомним, с начала эскалации палестино-израильского конфликта многие эксперты предрекали уменьшение количества военной помощи от США Украине.
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НовостиСШАпрезидент СШАДжо БайденУкраинаИзраильвоенная помощь
 
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