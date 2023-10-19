https://ukraina.ru/20231019/1050314087.html

Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC

Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC - 19.10.2023 Украина.ру

Байден может запросить для Украины 60 миллиардов долларов, больше чем для Израиля – NBC

Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News

2023-10-19T05:30

2023-10-19T05:30

2023-10-19T05:30

новости

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президент сша

джо байден

украина

израиль

военная помощь

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"Хотя он окончательно ещё не согласован, пакет дополнительного финансирования, скорее всего, потребует для Украины 60 миллиардов долларов… Остальная часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой", - сообщает телеканал со ссылкой на конгрессмена и два источника, осведомленных о запросе.Предполагается, что Белый дом может подать официальный запрос в Конгресс США 20 октября.Ранее о намерении Байдена запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов для военной поддержки Украины, Израиля и Тайваня сообщило агентство Блумберг.Напомним, с начала эскалации палестино-израильского конфликта многие эксперты предрекали уменьшение количества военной помощи от США Украине.

https://ukraina.ru/20231018/1050303654.html

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2023

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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, израиль, военная помощь