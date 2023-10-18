На Украине поддержали легализацию однополых браков - 18.10.2023 Украина.ру
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На Украине поддержали легализацию однополых браков
На Украине поддержали легализацию однополых браков - 18.10.2023 Украина.ру
На Украине поддержали легализацию однополых браков
Министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах. Об этом в среду, 18 октября, сообщила депутат Верховный рады Инна Совсун
2023-10-18T22:06
2023-10-18T22:46
новости
владимир зеленский
однополые браки
однополые пары
легализация
украина
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По её словам, ранее эти ведомства выступили против законопроекта и "блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте", однако теперь решения изменили. Ранее часть украинцев обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому с призывом разрешить в стране однополые браки. Отвечая на неё, он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнёрства. Во вторник, 17 октября, к Владимиру Зеленскому была направлена другая петиция от депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в которой нардеп попросил разрешить выезд украинцев из страны. Её украинский лидер оставил без ответа.
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новости, владимир зеленский, однополые браки, однополые пары, легализация, украина
Новости, Владимир Зеленский, однополые браки, однополые пары, легализация, Украина

На Украине поддержали легализацию однополых браков

22:06 18.10.2023 (обновлено: 22:46 18.10.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
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Министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах. Об этом в среду, 18 октября, сообщила депутат Верховный рады Инна Совсун
По её словам, ранее эти ведомства выступили против законопроекта и "блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте", однако теперь решения изменили.

"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнёрстве. Но это ещё не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнёрстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении", – написала Совсун в телеграм-канале.

Ранее часть украинцев обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому с призывом разрешить в стране однополые браки. Отвечая на неё, он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнёрства.
Во вторник, 17 октября, к Владимиру Зеленскому была направлена другая петиция от депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в которой нардеп попросил разрешить выезд украинцев из страны. Её украинский лидер оставил без ответа.
 
НовостиВладимир Зеленскийоднополые бракиоднополые парылегализацияУкраина
 
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