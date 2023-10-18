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На Украине поддержали легализацию однополых браков
На Украине поддержали легализацию однополых браков - 18.10.2023 Украина.ру
На Украине поддержали легализацию однополых браков
Министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах. Об этом в среду, 18 октября, сообщила депутат Верховный рады Инна Совсун
2023-10-18T22:06
2023-10-18T22:06
2023-10-18T22:46
новости
владимир зеленский
однополые браки
однополые пары
легализация
украина
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По её словам, ранее эти ведомства выступили против законопроекта и "блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте", однако теперь решения изменили. Ранее часть украинцев обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому с призывом разрешить в стране однополые браки. Отвечая на неё, он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнёрства. Во вторник, 17 октября, к Владимиру Зеленскому была направлена другая петиция от депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в которой нардеп попросил разрешить выезд украинцев из страны. Её украинский лидер оставил без ответа.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, однополые браки, однополые пары, легализация, украина
Новости, Владимир Зеленский, однополые браки, однополые пары, легализация, Украина
На Украине поддержали легализацию однополых браков
22:06 18.10.2023 (обновлено: 22:46 18.10.2023)
Министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах. Об этом в среду, 18 октября, сообщила депутат Верховный рады Инна Совсун
По её словам, ранее эти ведомства выступили против законопроекта и "блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте", однако теперь решения изменили.
"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнёрстве. Но это ещё не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнёрстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении", – написала Совсун в телеграм-канале.
Ранее часть украинцев обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому с призывом разрешить в стране однополые браки. Отвечая на неё, он предложил
кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнёрства.
Во вторник, 17 октября, к Владимиру Зеленскому была направлена
другая петиция от депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в которой нардеп попросил разрешить выезд украинцев из страны. Её украинский лидер оставил без ответа.