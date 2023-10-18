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На Украине поддержали легализацию однополых браков

На Украине поддержали легализацию однополых браков - 18.10.2023 Украина.ру

На Украине поддержали легализацию однополых браков

Министерство обороны и министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах. Об этом в среду, 18 октября, сообщила депутат Верховный рады Инна Совсун

2023-10-18T22:06

2023-10-18T22:06

2023-10-18T22:46

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владимир зеленский

однополые браки

однополые пары

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украина

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По её словам, ранее эти ведомства выступили против законопроекта и "блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте", однако теперь решения изменили. Ранее часть украинцев обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому с призывом разрешить в стране однополые браки. Отвечая на неё, он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнёрства. Во вторник, 17 октября, к Владимиру Зеленскому была направлена другая петиция от депутата Верховной Рады Александра Дубинского, в которой нардеп попросил разрешить выезд украинцев из страны. Её украинский лидер оставил без ответа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, однополые браки, однополые пары, легализация, украина