https://ukraina.ru/20231017/1050242655.html
Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну - 17.10.2023 Украина.ру
Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Украинцы должны иметь право на свободу перемещения, в том числе, выезд из страны. С таким призывом к президенту Украины обратился депутат Верховной Рады и бывший член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, сообщают "Известия"
2023-10-17T01:24
2023-10-17T01:24
2023-10-17T01:24
новости
украина
владимир зеленский
мобилизация
призыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0f/1050188004_0:22:1514:873_1920x0_80_0_0_0882f7b626d1a5bee7892b4fba4bf232.jpg
Соответствующая петиция опубликована на сайте Владимира Зеленского. Автор ссылается на статьи Конституции, законы и права граждан, которые оказались ущемлены постановлением кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" № 57 от 27 января 1995 года. Уточняется, что менее чем за сутки документ подписали более 230 человек. Всего необходимо более 25-ти тысяч таких подписей. Ранее на Украине объявили об ужесточении мобилизации, власти готовят соответствующие предложения в законопроект. Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала мужчинам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".Напомним, военное положение действует на Украине с февраля прошлого года. С того времени выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0f/1050188004_82:0:1409:995_1920x0_80_0_0_e4a350ec46f3ff1878646f7ceaad4c1f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, призыв
Новости, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, призыв
Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Украинцы должны иметь право на свободу перемещения, в том числе, выезд из страны. С таким призывом к президенту Украины обратился депутат Верховной Рады и бывший член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, сообщают "Известия"
Соответствующая петиция опубликована на сайте Владимира Зеленского. Автор ссылается на статьи Конституции, законы и права граждан, которые оказались ущемлены постановлением кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" № 57 от 27 января 1995 года.
"Учитывая нормы действующего законодательства, запрет на выезд граждан в зависимости от их пола и возраста грубо нарушает конституционные права граждан, закреплённые Основным Законом Украины", — говорится в тексте.
Уточняется, что менее чем за сутки документ подписали более 230 человек. Всего необходимо более 25-ти тысяч таких подписей.
Ранее на Украине объявили
об ужесточении мобилизации, власти готовят соответствующие предложения в законопроект. Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала мужчинам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".
Напомним, военное положение действует на Украине с февраля прошлого года. С того времени выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.