Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну - 17.10.2023 Украина.ру
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Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну - 17.10.2023 Украина.ру
Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну
Украинцы должны иметь право на свободу перемещения, в том числе, выезд из страны. С таким призывом к президенту Украины обратился депутат Верховной Рады и бывший член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, сообщают "Известия"
2023-10-17T01:24
2023-10-17T01:24
новости
украина
владимир зеленский
мобилизация
призыв
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Соответствующая петиция опубликована на сайте Владимира Зеленского. Автор ссылается на статьи Конституции, законы и права граждан, которые оказались ущемлены постановлением кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" № 57 от 27 января 1995 года. Уточняется, что менее чем за сутки документ подписали более 230 человек. Всего необходимо более 25-ти тысяч таких подписей. Ранее на Украине объявили об ужесточении мобилизации, власти готовят соответствующие предложения в законопроект. Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала мужчинам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".Напомним, военное положение действует на Украине с февраля прошлого года. С того времени выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, призыв
Новости, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, призыв

Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну

01:24 17.10.2023
 
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тренировка украинских морпехов - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 35 обрмп им. М. Остроградського / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинцы должны иметь право на свободу перемещения, в том числе, выезд из страны. С таким призывом к президенту Украины обратился депутат Верховной Рады и бывший член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, сообщают "Известия"
Соответствующая петиция опубликована на сайте Владимира Зеленского. Автор ссылается на статьи Конституции, законы и права граждан, которые оказались ущемлены постановлением кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" № 57 от 27 января 1995 года.

"Учитывая нормы действующего законодательства, запрет на выезд граждан в зависимости от их пола и возраста грубо нарушает конституционные права граждан, закреплённые Основным Законом Украины", — говорится в тексте.

Уточняется, что менее чем за сутки документ подписали более 230 человек. Всего необходимо более 25-ти тысяч таких подписей.
Ранее на Украине объявили об ужесточении мобилизации, власти готовят соответствующие предложения в законопроект. Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала мужчинам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".
Напомним, военное положение действует на Украине с февраля прошлого года. С того времени выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскиймобилизацияпризыв
 
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