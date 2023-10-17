https://ukraina.ru/20231017/1050242655.html

Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну

Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну - 17.10.2023 Украина.ру

Нардеп Верховной Рады призвал Зеленского позволить украинцам покидать страну

Украинцы должны иметь право на свободу перемещения, в том числе, выезд из страны. С таким призывом к президенту Украины обратился депутат Верховной Рады и бывший член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, сообщают "Известия"

2023-10-17T01:24

2023-10-17T01:24

2023-10-17T01:24

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владимир зеленский

мобилизация

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Соответствующая петиция опубликована на сайте Владимира Зеленского. Автор ссылается на статьи Конституции, законы и права граждан, которые оказались ущемлены постановлением кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" № 57 от 27 января 1995 года. Уточняется, что менее чем за сутки документ подписали более 230 человек. Всего необходимо более 25-ти тысяч таких подписей. Ранее на Украине объявили об ужесточении мобилизации, власти готовят соответствующие предложения в законопроект. Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова порекомендовала мужчинам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".Напомним, военное положение действует на Украине с февраля прошлого года. С того времени выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещён.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, призыв