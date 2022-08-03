https://ukraina.ru/20220803/1037240755.html

Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации на Украине однополых браков

Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации на Украине однополых браков

Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации на Украине однополых браков

Владимир Зеленский отреагировал на петицию о легализации однополых браков, поручив премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов в стране. Об этом 3 августа сообщили РИА Новости

2022-08-03T11:29

2022-08-03T11:29

2022-08-03T11:29

новости

владимир зеленский

петиция

легализация

однополые браки

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По закону Украины, если какая-либо петиция набрала 25 тысяч голосов и более, глава государства обязан ее рассмотреть. Так произошло и с идеей о легализации однополых браков, опубликованной ранее на сайте главы государства."Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты", - говорится в ответе Зеленского.Он поблагодарил голосовавших за "за активную гражданскую позицию", однако заметил, что по Конституции страны брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, а "в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена".В то же время Зеленский заявил, что семью на Украине "составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности", а также подчеркнул, что правительство уже наработало варианты решений относительно легализации на Украине прав и свобод в виде зарегистрированного гражданского партнерства в более широком смысле, чем сейчас.К слову, несмотря на то, что Зеленский обязан реагировать на любую петицию, набирающую искомое число голосов, он делает это выборочна. Последняя тема, на которую он ответил на днях, касалась идеи замены монумента Екатерине II на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону, пропагандировавшему однополую любовь.

https://ukraina.ru/20220802/1037087720.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, петиция, легализация, однополые браки