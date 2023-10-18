Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР - 18.10.2023 Украина.ру
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Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР
Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР - 18.10.2023 Украина.ру
Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР
Также он подчеркнул важность признания со стороны КНДР вхождения в состав России новых территорий. Об этом заявил 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства Республики
2023-10-18T17:08
2023-10-18T17:08
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новости россии
кндр
сергей лавров
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Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом в среду, 18 октября. Он подчеркнул, что Москва ценит принципиальную позицию Корейской Народно-Демократической Республики относительно конфликта на Украине и СВО.Визит Лаврова продлится два дня. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с пятидневным визитом. В рамках визита состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным. По возвращении Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией.
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новости, новости россии, кндр, сергей лавров
Новости, новости России, КНДР, Сергей Лавров

Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР

17:08 18.10.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Делового совета при МИД России
Заседание Делового совета при МИД России
© МИД РФ
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Также он подчеркнул важность признания со стороны КНДР вхождения в состав России новых территорий. Об этом заявил 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства Республики
Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом в среду, 18 октября. Он подчеркнул, что Москва ценит принципиальную позицию Корейской Народно-Демократической Республики относительно конфликта на Украине и СВО.

"Мы ценим принципиальную, однозначную поддержку КНДР в действиях России в связи со специальной военной операции на Украине. Поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", – сказал глава российского Министерства иностранных дел.

Визит Лаврова продлится два дня. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с пятидневным визитом. В рамках визита состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным. По возвращении Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией.
Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 08:11
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДРПрезидент РФ Владимир Путин 12 октября направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР
 
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