Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР
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Также он подчеркнул важность признания со стороны КНДР вхождения в состав России новых территорий. Об этом заявил 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства Республики
Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом в среду, 18 октября. Он подчеркнул, что Москва ценит принципиальную позицию Корейской Народно-Демократической Республики относительно конфликта на Украине и СВО.
"Мы ценим принципиальную, однозначную поддержку КНДР в действиях России в связи со специальной военной операции на Украине. Поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", – сказал глава российского Министерства иностранных дел.
Визит Лаврова продлится два дня. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с пятидневным визитом. В рамках визита состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным. По возвращении Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией.