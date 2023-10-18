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Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР

Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР - 18.10.2023 Украина.ру

Лавров оценил поддержку России и СВО со стороны КНДР

Также он подчеркнул важность признания со стороны КНДР вхождения в состав России новых территорий. Об этом заявил 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства Республики

2023-10-18T17:08

2023-10-18T17:08

2023-10-18T17:08

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Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом в среду, 18 октября. Он подчеркнул, что Москва ценит принципиальную позицию Корейской Народно-Демократической Республики относительно конфликта на Украине и СВО.Визит Лаврова продлится два дня. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с пятидневным визитом. В рамках визита состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным. По возвращении Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению отношений с Россией.

https://ukraina.ru/20231012/1050112191.html

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