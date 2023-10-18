https://ukraina.ru/20231018/1050295138.html

Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе

Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе - 18.10.2023 Украина.ру

Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе

Что легло в основу таких заключений, осталось загадкой. Пояснять свое заявление президент США не стал – журналистов выгнали с пресс-конференции. Видеозаписи распространили в соцсетях

2023-10-18T14:12

2023-10-18T14:12

2023-10-18T14:12

новости

палестино-израильский конфликт

израиль

сша

джо байден

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102891/44/1028914453_0:221:3247:2047_1920x0_80_0_0_72fa43e907de450e7ee461ba137fd49c.jpg

Президент США Джо Байден утром 18 октября прибыл в Израиль. Во время встречи с Нетаньяху он поддержал версию Израиля, что удар по больнице в секторе Газа нанес не ЦАХАЛ.На вопросы Байден решил не отвечать – журналистов попросили удалиться.

https://ukraina.ru/20231018/1050283189.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, палестино-израильский конфликт, израиль, сша, джо байден, сектор газа