Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе - 18.10.2023 Украина.ру
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Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе
Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе - 18.10.2023 Украина.ру
Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе
Что легло в основу таких заключений, осталось загадкой. Пояснять свое заявление президент США не стал – журналистов выгнали с пресс-конференции. Видеозаписи распространили в соцсетях
2023-10-18T14:12
2023-10-18T14:12
новости
палестино-израильский конфликт
израиль
сша
джо байден
сектор газа
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Президент США Джо Байден утром 18 октября прибыл в Израиль. Во время встречи с Нетаньяху он поддержал версию Израиля, что удар по больнице в секторе Газа нанес не ЦАХАЛ.На вопросы Байден решил не отвечать – журналистов попросили удалиться.
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новости, палестино-израильский конфликт, израиль, сша, джо байден, сектор газа
Новости, Палестино-израильский конфликт, Израиль, США, Джо Байден, сектор Газа

Байден заявил, что Израиль не наносил удар по больнице в Газе

14:12 18.10.2023
 
© РИА Новости . Ахмет Абед / Перейти в фотобанкИзраиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Ахмет Абед
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Что легло в основу таких заключений, осталось загадкой. Пояснять свое заявление президент США не стал – журналистов выгнали с пресс-конференции. Видеозаписи распространили в соцсетях
Президент США Джо Байден утром 18 октября прибыл в Израиль. Во время встречи с Нетаньяху он поддержал версию Израиля, что удар по больнице в секторе Газа нанес не ЦАХАЛ.

"На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество вещей", – заявил президент США на встрече с Нетаньяху.

На вопросы Байден решил не отвечать – журналистов попросили удалиться.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 09:12
Удар по больнице в Газе является преступлением и актом расчеловечивания – МИД РФРоссия квалифицирует ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 октября заявила в эфире радио Sputnik
 
НовостиПалестино-израильский конфликтИзраильСШАДжо Байденсектор Газа
 
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