ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:19 18.10.2023 (обновлено: 06:20 18.10.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Российские подразделения, авиация и артиллерия уничтожили на Краснолиманском направлении до 115 боевиков ВСУ, подавили 20 артиллерийских расчётов противника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 октября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих", - сказал Савчук.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было "вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск". Также уничтожена боевая бронированная машина "Козак".
По сообщению пресс-центра 14 октября, группировка российских войск "Центр" на Краснолиманском направлении сорвала и отразила девять атак противника, ВСУ потеряли более полутысячи человек.
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