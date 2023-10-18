ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ - 18.10.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ - 18.10.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
Российские подразделения, авиация и артиллерия уничтожили на Краснолиманском направлении до 115 боевиков ВСУ, подавили 20 артиллерийских расчётов противника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 октября сообщает РИА Новости
2023-10-18T06:19
2023-10-18T06:20
новости
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краснолиманское направление
сво
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"На Краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих", - сказал Савчук.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было "вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск". Также уничтожена боевая бронированная машина "Козак".По сообщению пресс-центра 14 октября, группировка российских войск "Центр" на Краснолиманском направлении сорвала и отразила девять атак противника, ВСУ потеряли более полутысячи человек.
https://ukraina.ru/20231012/1050130865.html
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новости, россия, днр, краснолиманское направление, сво, минобороны рф, всу
Новости, Россия, ДНР, Краснолиманское направление, СВО, Минобороны РФ, ВСУ

ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ

06:19 18.10.2023 (обновлено: 06:20 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские подразделения, авиация и артиллерия уничтожили на Краснолиманском направлении до 115 боевиков ВСУ, подавили 20 артиллерийских расчётов противника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 октября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих", - сказал Савчук.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было "вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск". Также уничтожена боевая бронированная машина "Козак".
По сообщению пресс-центра 14 октября, группировка российских войск "Центр" на Краснолиманском направлении сорвала и отразила девять атак противника, ВСУ потеряли более полутысячи человек.
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 17:18
В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под АвдеевкойРоссийская армия продолжает развивать свой успех на Авдеевском фронте. Город в полукольце. Подразделения МО РФ на левом фланге Авдеевки движутся навстречу друг к другу с севера и юга. В случае успеха украинский гарнизон будет окружен
 
НовостиРоссияДНРКраснолиманское направлениеСВОМинобороны РФВСУ
 
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