Проглотит как удав. Политолог о том, как Польша готовится "медленно и гарантированно" забрать Украину - 18.10.2023 Украина.ру
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Проглотит как удав. Политолог о том, как Польша готовится "медленно и гарантированно" забрать Украину
Проглотит как удав. Политолог о том, как Польша готовится "медленно и гарантированно" забрать Украину - 18.10.2023 Украина.ру
Проглотит как удав. Политолог о том, как Польша готовится "медленно и гарантированно" забрать Украину
Текущие планы Польши по Украине неизвестны, но если Варшава уже нацелилась на западную Украину, то попытается довести дело до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-10-18T04:00
2023-10-18T04:00
новости
польша
варшава
ярослав качиньский
выборы
туск
германия
европа
украина
западная украина
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Если Варшава действительно намерена так или иначе поглотить западную Украину, то при Дональде Туске она это будет делать медленно и гарантированно, как удав, а не "гусарскими наскоками", как лидер PiS Ярослав Качиньский, рассказал эксперт.После неудачных выборов Качиньский попытается мобилизовать свой электорат и начнет шантажировать новый кабинет министров тем, что начнутся массовые беспорядки. Но вряд ли он сможет выдвинуть серьезные аргументы. Европа также не будет смотреть спокойно на реванш PiS, добавил он.Tсли Качиньский не подключил административный ресурс, то оппозиция может объединится и сформировать своё правительство, чтобы лишить "Право и справедливость" основных рычагов управления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231016/1050201498.html
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новости, польша, варшава, ярослав качиньский, выборы, туск, германия, европа, украина, западная украина
Новости, Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, выборы, Туск, Германия, Европа, Украина, Западная Украина

Проглотит как удав. Политолог о том, как Польша готовится "медленно и гарантированно" забрать Украину

04:00 18.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gerrit BurowПольша спецназ AGAT
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© commons.wikimedia.org / Gerrit Burow
Читать в
Текущие планы Польши по Украине неизвестны, но если Варшава уже нацелилась на западную Украину, то попытается довести дело до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Если Варшава действительно намерена так или иначе поглотить западную Украину, то при Дональде Туске она это будет делать медленно и гарантированно, как удав, а не "гусарскими наскоками", как лидер PiS Ярослав Качиньский, рассказал эксперт.
После неудачных выборов Качиньский попытается мобилизовать свой электорат и начнет шантажировать новый кабинет министров тем, что начнутся массовые беспорядки. Но вряд ли он сможет выдвинуть серьезные аргументы. Европа также не будет смотреть спокойно на реванш PiS, добавил он.
"Лидер "Гражданской Платформы" Дональд Туск — это агент Германии. Этот человек всегда занимался продвижением интересов крупного немецкого капитала в Польше. И он ярый сторонник "европейских ценностей", которые консервативная Польша не готова принимать ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул Кочетков.
Tсли Качиньский не подключил административный ресурс, то оппозиция может объединится и сформировать своё правительство, чтобы лишить "Право и справедливость" основных рычагов управления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 04:01
Конец Качиньского. В Польше леволиберальная оппозиция одержала двойную победуПо результатам экзитпола, правящая в Польше консервативная партия "Право и Справедливость" потеряла власть и не достигла своей цели на референдуме. Новое правительство страны сформируют либералы и левые
 
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