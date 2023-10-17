https://ukraina.ru/20231017/1050277334.html
Байден планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля — Bloomberg
Байден планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля — Bloomberg - 17.10.2023 Украина.ру
Байден планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля — Bloomberg
Президент Соединённых Штатов Америки намерен запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Об этом сообщают журналисты издания Bloomberg, ссылаясь на источники
2023-10-17T23:46
2023-10-17T23:46
2023-10-17T23:46
новости
сша
джо байден
конгресс сша
палестино-израильский конфликт
военная помощь
украина
всу
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Журналисты утверждают, что сейчас этот запрос ещё прорабатывается. Примечательно, что ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что хозяин Белого дома планирует запросить у Конгресса такую же сумму – 100 миллиардов долларов, однако все деньги должны были пойти на военную и гуманитарную помощь Украине. Как указывал источник, этого Киеву должно было хватить до 2025 года. Ранее газета The New York Times сообщала, что Израиль запросил у Соединенных Штатов чрезвычайную помощь на сумму десять миллиардов долларов. Напомним, с начала эскалации палестино-израильского конфликта многие эксперты предрекали уменьшение количества военной помощи от США Украине.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, конгресс сша, палестино-израильский конфликт, военная помощь, украина, всу
Новости, США, Джо Байден, Конгресс США, Палестино-израильский конфликт, военная помощь, Украина, ВСУ
Байден планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля — Bloomberg
Президент Соединённых Штатов Америки намерен запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Об этом сообщают журналисты издания Bloomberg, ссылаясь на источники
"Джо Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать помощь в области обороны Израилю и Украине наряду с финансированием безопасности границ и помощью странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань", – говорится в публикации.
Журналисты утверждают, что сейчас этот запрос ещё прорабатывается.
Примечательно, что ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что хозяин Белого дома планирует запросить у Конгресса такую же сумму – 100 миллиардов долларов, однако все деньги должны были пойти на военную и гуманитарную помощь Украине. Как указывал источник, этого Киеву должно было хватить до 2025 года.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Израиль запросил у Соединенных Штатов чрезвычайную помощь на сумму десять миллиардов долларов.
Напомним, с начала эскалации палестино-израильского конфликта многие эксперты предрекали уменьшение количества военной помощи от США Украине.