Байден планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля — Bloomberg

Байден планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля — Bloomberg - 17.10.2023 Украина.ру

Байден планирует запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля — Bloomberg

Президент Соединённых Штатов Америки намерен запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Об этом сообщают журналисты издания Bloomberg, ссылаясь на источники

Журналисты утверждают, что сейчас этот запрос ещё прорабатывается. Примечательно, что ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что хозяин Белого дома планирует запросить у Конгресса такую же сумму – 100 миллиардов долларов, однако все деньги должны были пойти на военную и гуманитарную помощь Украине. Как указывал источник, этого Киеву должно было хватить до 2025 года. Ранее газета The New York Times сообщала, что Израиль запросил у Соединенных Штатов чрезвычайную помощь на сумму десять миллиардов долларов. Напомним, с начала эскалации палестино-израильского конфликта многие эксперты предрекали уменьшение количества военной помощи от США Украине.

