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США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS – СМИ

США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS – СМИ - 17.10.2023 Украина.ру

США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS – СМИ

Вооруженные силы Украины ударили дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, об этом 17 октября сообщили журналисты Politico и The Wall Street Journal

2023-10-17T17:50

2023-10-17T17:50

2023-10-17T18:24

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По данным WSJ, Соединённые Штаты в течение последних нескольких дней тайно отправили на Украину "небольшое количество ракет".Журналисты сообщили, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до 160 километров."Украинские военные во вторник (17 октября. - Ред.) использовали поставленные США ракеты большей дальности для нанесения ударов по российским вертолётам [...], после того как Вашингтон тайно отправил оружие в последние недели", - пишет Politico.Журналисты издания предположили, что решение администрации США о поставках дальнобойных ракет Украине связано с "медленным украинским контрнаступлением".Официально о поставках ATACMS не сообщалось.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале подтвердил получение Киевом американских дальнобойных ракет. "Ну что, ATACMS уже у нас", — написал Гончаренко. И поблагодарил "партнёров". Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий страны. Наносить удары по России американскими ракетами Украина не будет, подчеркнул Данилов. Волонтёр Алексей Живов уверен, что Украина обязательно применит американские дальнобойные ракеты по территории России."Что будет, если "украинские формирования" применят американские ракеты ATACMS в зоне СВО, или за её пределами? А что случилось после того, как британские Shadow Storm применили по Севастополю? Думаю, что и в этот раз будет также. Домыслы о том, что Польша хочет дистанцироваться от Украины, и прочие игры в духе "новые вооружения не изменят положение на фронте", которые мы слышим из всех украинских и западных утюгов - это попытка в очередной раз развести Москву на отказ от решительных действий. Не более. Не надо строить иллюзий, они нам дорого обошлись", - подчеркнул он 23 сентября.Ранее ряд источников сообщал о том, что партия из 60 ракет ATACMS уже находится на территории Польши и может быть передана Украине, как только США объявят о соответствующем решении.

https://ukraina.ru/20230926/1049691853.html

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новости, украина, сша, atacms, киев, бердянск, аэродромы, ракеты, the wall street journal, politico