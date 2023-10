https://ukraina.ru/20231017/1050273689.html

Удар ATACMS по Бердянску, визит Путина в Китай, катастрофа ВСУ под Авдеевкой. Итоги 17 октября

Удар ATACMS по Бердянску, визит Путина в Китай, катастрофа ВСУ под Авдеевкой. Итоги 17 октября - 17.10.2023 Украина.ру

Удар ATACMS по Бердянску, визит Путина в Китай, катастрофа ВСУ под Авдеевкой. Итоги 17 октября

Для удара по Бердянску ВСУ использовали новое оружие; Путин встретился с лидерами Вьетнама и КНР; ситуация под Авдеевкой заставила Зеленского созвать ставку

Атака на БердянскВ Бердянске Запорожской области кассетные суббоеприпасы ракеты ATACMS производства США, сообщил 17 октября в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов уверен, что такого рода удары – доказательство того, что часть вооружения, которая официально находится в стадии согласования или переговоров, уже находится на Украине.О взрывах в городе региональные власти сообщили около трех часов ночи. Ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны, писал Рогов.О разрушениях или пострадавших информации не было и не появилось к вечеру.О том, что для удара украинские военные использовали именно американские ATACMS, пишет также и западная пресса:"Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара... на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели", - сообщает Politico.Также решение было принято "в связи с растущей обеспокоенностью администрации по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшим российским маневром за последние несколько месяцев", считает автор материала.Газета The New York Times добавляет, что ракеты оснащены кассетными боеприпасами.Зеленский собрал ставку"Провел заседание Ставки. Важные доклады командующих. Благодарю каждого воина, каждую нашу бригаду, которые крепко удерживают позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, парни!", - написал в своем телеграм-канале во вторник президент Украины Владимир Зеленский.Он также выразил благодарность "некоторым" партнёрам, которые предоставили "эффективное оружие, как и договаривались".С 10 октября штурмовые отряды ВС России активно атакуют позиции противника под Авдеевкой, откуда многие годы велись обстрелы столицы ДНР Донецка.Наступление российских подразделений сопровождается мощной артиллерийской и авиационной подготовкой. На северном фланге штурмовикам удалось выйти к окраинам села Бердычи и закрепиться на терриконе к юго-западу от Красногоровки.Авдеевка была занозой, которую мы никак не могли выдернуть. То сил не хватало, то ситуация на фронте требовала отвлечения на другие направления (Соледар, Артемовск, Купянск, Работино). А сегодня созрели все предпосылки для уничтожения этого крупного оборонительного и транспортного узла противника, рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук.Политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал изданию Украина.ру, что российские военные дали ВСУ шанс спасти жизни в авдеевском укрепрайоне."После мощной артподготовки их поджали с юга и с севера, чтобы они могли уйти из города по единственной дороге. Мы же понимаем, как долго из этих укреплений можно выковыривать оставшихся в живых украинских бойцов. Но командование киевского режима продолжает эту самоубийственную тактику.Вместо того чтобы отвести эту обреченную группировку, они начали перебрасывать туда подкреплений. Это приведет к еще большей бессмысленной гибели украинских бойцов. Потому что шансов удержать Авдеевку в среднесрочной перспективе у нее нет никаких.Авдеевка уже превратилась в братскую могилу для украинцев, но они продолжают за нее цепляться", - резюмировал Кочетков.Визит Путина в Китай17–18 октября в Пекине проходит третий Форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь". Участие в нём примут представители более 140 стран и 30 международных организаций.Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом."Во Вьетнаме последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран, а также такой близости и такой тесной связи, которые существуют между нашими странами уже много лет. В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом", - сказал Во Ван Тхыонг журналистам.Издание The Wall Street Journal пишет, что визит Путина в Китай показывает, что США не удалось разорвать связи Пекина и Москвы.Торговые отношения между странами наоборот расширяются: китайские компании продают РФ технологии, а КНР импортирует российское топливо в больших объёмах, помогая Москве пополнять казну в условиях западных санкций, отмечает WSJ.На Китай и Россию возложена сложная задача по сохранению мировой стабильности, считает китайский публицист Сюй Цзицзюнь. Об этом он заявил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру:"Нет сомнений, что президент РФ Владимир Путин будет использовать крупнейшую международную площадку для осуществления важных дипломатических задач. Это крупнейшее международное мероприятие, в котором Россия впервые принимает участие со времени начала конфликта на Украине.В начале сентября 2023 года, во время поездки в Москву, вместе с коллегами из издания Украина.ру мы обсуждали вопрос, который, как мне показалось, волнует жителей вашей страны. Почему маршруты "Один пояс — один путь" идут в обход России, если Россия и Китай являются важными стратегическими партнёрами?Вряд ли стоит отрицать, что против нашей страны ведётся изощрённая информационная война, поэтому повсюду есть люди, которые видят в инициативах нашей страны попытки подчинить себе другие страны. С чем мы, конечно же, не можем согласиться", - пишет он."Мне кажется, надо понимать, что от России и Китая ждут каких-то важных заявлений, причем не обязательно письменных. Главное — как Пекин и Москва планируют дальнейшее развитие в многополярном мире.Мы видим, что сейчас российские лозунги и декларации во многом сопрягаются с китайскими. Это и антиколониальное развитие, и новые форматы общения, и новые связи.То, что я лично ожидаю от визита российского президента в Пекин, это обсуждение более углубленных форматов сотрудничества с Китаем. Например, межтехнологическое сотрудничество. Здесь Россия как раз абсолютно открыта, но Китай не на все форматы идет легко", — рассказал в интервью изданию Украина.ру востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.

