Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050266646.html
Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины
Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины - 17.10.2023 Украина.ру
Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины
Флориан Филиппо считает отправку оружия коррумпированному режиму в Киеве "полным безумием"
2023-10-17T15:36
2023-10-17T15:42
новости
франция
флориан филиппо
бельгия
террорист
украина
оружие
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050267774_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e06ea17e5bdda5fcfa1fa2488cb579d0.jpg
Для убийства двух шведских болельщиков террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины. Об этом 17 октября на своей странице в соцсетях заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Террорист из Брюсселя, похоже, использовал американские оружие, чтобы убить своих бедных жертв! То, которое отправляется на Украину режиму Зеленского?!", - отметил Филиппо.Отправку оружия коррумпированному киевскому режиму политик назвал "полным безумием" и призвал поставщиков остановиться.Как сообщало издание Украина.ру, в Брусселе 16 октября вечером 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед открыл стрельбу в центре города и убил двух шведских болельщиков, приехавших на футбольный матч.Утром 17 октября граждане сообщили в полицию, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении на шведов.Раненный Лассуед скончался в машине скорой помощи на пути в больницу.
https://ukraina.ru/20231017/1050252229.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050267774_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9bcc4cdd456318b30fe869c43599ea66.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, флориан филиппо, бельгия, террорист, украина, оружие, сша
Новости, Франция, Флориан Филиппо, Бельгия, террорист, Украина, оружие, США

Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины

15:36 17.10.2023 (обновлено: 15:42 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Читать в
Флориан Филиппо считает отправку оружия коррумпированному режиму в Киеве "полным безумием"
Для убийства двух шведских болельщиков террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины. Об этом 17 октября на своей странице в соцсетях заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Террорист из Брюсселя, похоже, использовал американские оружие, чтобы убить своих бедных жертв! То, которое отправляется на Украину режиму Зеленского?!", - отметил Филиппо.
Отправку оружия коррумпированному киевскому режиму политик назвал "полным безумием" и призвал поставщиков остановиться.
Как сообщало издание Украина.ру, в Брусселе 16 октября вечером 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед открыл стрельбу в центре города и убил двух шведских болельщиков, приехавших на футбольный матч.
Утром 17 октября граждане сообщили в полицию, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении на шведов.
Раненный Лассуед скончался в машине скорой помощи на пути в больницу.
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 11:36
В Бельгии застрелили террориста, который убил двух футбольных болельщиковВ Брюсселе действует четвертый уровень террористической угрозы
 
НовостиФранцияФлориан ФилиппоБельгиятеррористУкраинаоружиеСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
04:30"Будут пахнуть и чесаться": эксперт о том, почему финны затягивают пояса и моются без русских дров
04:24В Газе через несколько часов не смогут лечить раненых – минздрав Палестины
Лента новостейМолния