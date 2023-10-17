https://ukraina.ru/20231017/1050266646.html
Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины
Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины - 17.10.2023 Украина.ру
Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины
Флориан Филиппо считает отправку оружия коррумпированному режиму в Киеве "полным безумием"
2023-10-17T15:36
2023-10-17T15:36
2023-10-17T15:42
новости
франция
флориан филиппо
бельгия
террорист
украина
оружие
сша
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Для убийства двух шведских болельщиков террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины. Об этом 17 октября на своей странице в соцсетях заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Террорист из Брюсселя, похоже, использовал американские оружие, чтобы убить своих бедных жертв! То, которое отправляется на Украину режиму Зеленского?!", - отметил Филиппо.Отправку оружия коррумпированному киевскому режиму политик назвал "полным безумием" и призвал поставщиков остановиться.Как сообщало издание Украина.ру, в Брусселе 16 октября вечером 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед открыл стрельбу в центре города и убил двух шведских болельщиков, приехавших на футбольный матч.Утром 17 октября граждане сообщили в полицию, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении на шведов.Раненный Лассуед скончался в машине скорой помощи на пути в больницу.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, франция, флориан филиппо, бельгия, террорист, украина, оружие, сша
Новости, Франция, Флориан Филиппо, Бельгия, террорист, Украина, оружие, США
Французский политик: террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины
15:36 17.10.2023 (обновлено: 15:42 17.10.2023)
Флориан Филиппо считает отправку оружия коррумпированному режиму в Киеве "полным безумием"
Для убийства двух шведских болельщиков террорист из Брюсселя использовал американское оружие, предназначенное для Украины. Об этом 17 октября на своей странице в соцсетях заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Террорист из Брюсселя, похоже, использовал американские оружие, чтобы убить своих бедных жертв! То, которое отправляется на Украину режиму Зеленского?!", - отметил Филиппо.
Отправку оружия коррумпированному киевскому режиму политик назвал "полным безумием" и призвал поставщиков остановиться.
Как сообщало издание Украина.ру, в Брусселе 16 октября вечером 45-летний гражданин Туниса Абдеселем Лассуед открыл стрельбу в центре города и убил двух шведских болельщиков, приехавших на футбольный матч.
Утром 17 октября граждане сообщили в полицию, что преступник замечен в кафе в квартале Шарбек. Когда полиция приехала в кафе для того, чтобы задержать Лассуеда, завязалась перестрелка, в которой мужчина получил ранение в грудь. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении на шведов.
Раненный Лассуед скончался в машине скорой помощи на пути в больницу.