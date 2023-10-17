Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ - 17.10.2023 Украина.ру
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Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ
Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ - 17.10.2023 Украина.ру
Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ
Решение было принято 17 октября, сообщает народный депутат Украины 9 созыва София Федина
2023-10-17T14:36
2023-10-17T14:36
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Киевский областной совет депутатов проголосовал сегодня за лишение права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ до окончания специальной военной операции.Теперь голоса девяти депутатов не будут учитываться при рассмотрении вопросов.Федина в 2020 году была взята под стражу в связи с обвинениями ее в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.В этом году 10 октября депутат в оценке ответственности за собранные вокруг себя кадры договорилась до прямого оскорбления первого лица украинской политики. По её мнению, ситуация с "паскудными" результатами госуправления Зеленским говорит о том, что "или тебе это подходит, или ты полный идиот".
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Новости, Новости Украины, Киев, депутаты

Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ

14:36 17.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Решение было принято 17 октября, сообщает народный депутат Украины 9 созыва София Федина
Киевский областной совет депутатов проголосовал сегодня за лишение права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ до окончания специальной военной операции.
"По 56 голосов, инициатива фракции "Европейская Солидарность", – уточняет Федина.
Теперь голоса девяти депутатов не будут учитываться при рассмотрении вопросов.
Федина в 2020 году была взята под стражу в связи с обвинениями ее в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В этом году 10 октября депутат в оценке ответственности за собранные вокруг себя кадры договорилась до прямого оскорбления первого лица украинской политики. По её мнению, ситуация с "паскудными" результатами госуправления Зеленским говорит о том, что "или тебе это подходит, или ты полный идиот".
 
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