https://ukraina.ru/20231017/1050260968.html

Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ

Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ - 17.10.2023 Украина.ру

Киевский областной совет лишил права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ

Решение было принято 17 октября, сообщает народный депутат Украины 9 созыва София Федина

2023-10-17T14:36

2023-10-17T14:36

2023-10-17T14:36

новости

новости украины

киев

депутаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882498_0:84:1043:670_1920x0_80_0_0_002532c029943b9b765430fea1234875.jpg

Киевский областной совет депутатов проголосовал сегодня за лишение права голоса депутатов бывшей ОПЗЖ до окончания специальной военной операции.Теперь голоса девяти депутатов не будут учитываться при рассмотрении вопросов.Федина в 2020 году была взята под стражу в связи с обвинениями ее в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.В этом году 10 октября депутат в оценке ответственности за собранные вокруг себя кадры договорилась до прямого оскорбления первого лица украинской политики. По её мнению, ситуация с "паскудными" результатами госуправления Зеленским говорит о том, что "или тебе это подходит, или ты полный идиот".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, киев, депутаты