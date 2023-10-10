https://ukraina.ru/20231010/1050072025.html
Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?" - 10.10.2023 Украина.ру
Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
Владимира Зеленского "подставляют члены его команды". Об этом 10 октября заявила депутат Верховной Рады Украины София Федина.
2023-10-10T20:39
2023-10-10T20:39
2023-10-10T20:39
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В своих рассуждениях о Владимире Зеленском она задалась вопросом: "Он президент Украины или идиот?".В оценке ответственности за собранные вокруг себя кадры Федина договорилась до прямого оскорбления первого лица украинской политики. По её мнению, ситуация с "паскудными" результатами госуправления Зеленским говорит о том, что "или тебе это подходит, или ты полный идиот"."Здесь иного не бывает", - добавила она.Затем член ВРУ перешла к осмыслению физической и морально-психологической готовности Зеленского быть президентом в свете его неготовности "дать бешеный втык" своей фракции "Слуга народа" за голосование по законопроекту о запрете "московской церкви" - канонической Украинской православной церкви. По мнению Фединой, вопрос о Зеленском в контексте действий его "команды" стоит в парадигме "или ты также предатель, или ты полный идиот".
https://ukraina.ru/20231010/1050066904.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, верховная рада, владимир зеленский, скандал, политические портреты, политическая ситуация, политика, украинские националисты, гонения, упц, православие, русофобия, идиот
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, Владимир Зеленский, скандал, политические портреты, политическая ситуация, политика, украинские националисты, гонения, УПЦ, Православие, Русофобия, Идиот
Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"
Владимира Зеленского "подставляют члены его команды". Об этом 10 октября заявила депутат Верховной Рады Украины София Федина.