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Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"

Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?" - 10.10.2023 Украина.ру

Депутат ВРУ о Зеленском: "он президент Украины или идиот?"

Владимира Зеленского "подставляют члены его команды". Об этом 10 октября заявила депутат Верховной Рады Украины София Федина.

2023-10-10T20:39

2023-10-10T20:39

2023-10-10T20:39

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В своих рассуждениях о Владимире Зеленском она задалась вопросом: "Он президент Украины или идиот?".В оценке ответственности за собранные вокруг себя кадры Федина договорилась до прямого оскорбления первого лица украинской политики. По её мнению, ситуация с "паскудными" результатами госуправления Зеленским говорит о том, что "или тебе это подходит, или ты полный идиот"."Здесь иного не бывает", - добавила она.Затем член ВРУ перешла к осмыслению физической и морально-психологической готовности Зеленского быть президентом в свете его неготовности "дать бешеный втык" своей фракции "Слуга народа" за голосование по законопроекту о запрете "московской церкви" - канонической Украинской православной церкви. По мнению Фединой, вопрос о Зеленском в контексте действий его "команды" стоит в парадигме "или ты также предатель, или ты полный идиот".

https://ukraina.ru/20231010/1050066904.html

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