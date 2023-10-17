Экс-сотрудник ЦРУ: Для Украины конфликт идет не по плану - 17.10.2023 Украина.ру
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Экс-сотрудник ЦРУ: Для Украины конфликт идет не по плану
Экс-сотрудник ЦРУ: Для Украины конфликт идет не по плану - 17.10.2023 Украина.ру
Экс-сотрудник ЦРУ: Для Украины конфликт идет не по плану
Американский эксперт считает, что без поддержки Запада, Украина продержится не больше нескольких недель
2023-10-17T10:17
2023-10-17T10:17
новости
украина
россия
конфликт
сша
поддержка
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Для Украины конфликт с Россией развивается не по плану. Такое мнение высказал 17 октября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бивший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон."Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану", — сказал эксперт.Также он отметил, что обострение палестинско-израильского конфликта повлияло на сокращение поддержки Украины со стороны Запада, что может серьезно повлиять на ситуацию для киевского режима.Как только поддержка Запада закончится, Украина продержится не больше нескольких недель, допустил Джонсон.Как сообщало издание Украина.ру, министр финансов США Джанет Йеллен 16 октября заявила, что финансирование Украины остается "главным приоритетом" для США и Европы "по экономическим причинам" в условиях военного противостояния Киева с Москвой.По её словам администрация Джо Байдена привержена поддержке Киева "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США приняло "решительную" и бесперебойную помощь Украине.
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Новости, Украина, Россия, конфликт, США, поддержка

Экс-сотрудник ЦРУ: Для Украины конфликт идет не по плану

10:17 17.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Американский эксперт считает, что без поддержки Запада, Украина продержится не больше нескольких недель
Для Украины конфликт с Россией развивается не по плану. Такое мнение высказал 17 октября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бивший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану", — сказал эксперт.
Также он отметил, что обострение палестинско-израильского конфликта повлияло на сокращение поддержки Украины со стороны Запада, что может серьезно повлиять на ситуацию для киевского режима.
Как только поддержка Запада закончится, Украина продержится не больше нескольких недель, допустил Джонсон.
Как сообщало издание Украина.ру, министр финансов США Джанет Йеллен 16 октября заявила, что финансирование Украины остается "главным приоритетом" для США и Европы "по экономическим причинам" в условиях военного противостояния Киева с Москвой.
По её словам администрация Джо Байдена привержена поддержке Киева "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США приняло "решительную" и бесперебойную помощь Украине.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 07:41
Экс-аналитик ЦРУ рассказал о серьезном просчете ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности. Таким мнением поделился на днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works
 
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