ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - 17.10.2023 Украина.ру
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ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - 17.10.2023 Украина.ру
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения ВС России сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 17 октября сообщает РИА Новости
2023-10-17T06:41
2023-10-17T06:41
новости
россия
южно-донецкое направление
сво
всу
артиллерия
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"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - заявил Чехов."Огнём самоходного миномёта "Тюльпан" поражены блиндажи и окопы с живой силой противника в районе Новомихайловки", - добавил он.По словам Чехова, артиллерийским огнём также были уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского и склад боеприпасов севернее Никольского.
https://ukraina.ru/20231017/1050244708.html
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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, всу, артиллерия
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, СВО, ВСУ, артиллерия

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

06:41 17.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Подразделения ВС России сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 17 октября сообщает РИА Новости
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - заявил Чехов.
"Огнём самоходного миномёта "Тюльпан" поражены блиндажи и окопы с живой силой противника в районе Новомихайловки", - добавил он.
По словам Чехова, артиллерийским огнём также были уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского и склад боеприпасов севернее Никольского.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
06:26
Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУАртиллерия ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 17 октября сообщает РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
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06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
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05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
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