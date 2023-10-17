https://ukraina.ru/20231017/1050244917.html

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении - 17.10.2023 Украина.ру

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения ВС России сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 17 октября сообщает РИА Новости

2023-10-17T06:41

2023-10-17T06:41

2023-10-17T06:41

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"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - заявил Чехов."Огнём самоходного миномёта "Тюльпан" поражены блиндажи и окопы с живой силой противника в районе Новомихайловки", - добавил он.По словам Чехова, артиллерийским огнём также были уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского и склад боеприпасов севернее Никольского.

https://ukraina.ru/20231017/1050244708.html

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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, всу, артиллерия