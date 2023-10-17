ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Подразделения ВС России сорвали четыре попытки ротации украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 17 октября сообщает РИА Новости
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки", - заявил Чехов.
"Огнём самоходного миномёта "Тюльпан" поражены блиндажи и окопы с живой силой противника в районе Новомихайловки", - добавил он.
По словам Чехова, артиллерийским огнём также были уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского и склад боеприпасов севернее Никольского.
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУАртиллерия ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 17 октября сообщает РИА Новости