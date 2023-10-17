https://ukraina.ru/20231017/1050244708.html

Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ

Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ - 17.10.2023 Украина.ру

Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ

Артиллерия ВС РФ на Южно-Донецком направлении уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова 17 октября сообщает РИА Новости

2023-10-17T06:26

2023-10-17T06:26

2023-10-17T06:26

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"Артиллерийским огнём уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского… Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена БМП-2 ВСУ в районе Угледара", - рассказал Чехов.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта также были уничтожены буксируемые гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и три миномётных расчёта противника."Ударами авиации поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и севернее Приютного", - добавил начальник пресс-центра группировки "Восток".

https://ukraina.ru/20231017/1050239684.html

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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, всу, артиллерия