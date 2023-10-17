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В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

В Одесской области прогремели взрывы - СМИ - 17.10.2023 Украина.ру

В Одесской области прогремели взрывы - СМИ

Объекты инфраструктуры в одесской области атакованы российскими беспилотниками, с мест поступает информация о взрывах. Об этом ночью 17 октября сообщает украинское издание "Зеркало недели"

2023-10-17T04:10

2023-10-17T04:10

2023-10-17T04:11

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По его информации, в Одесской области объявлена воздушная тревога, ПВО ВСУ пытается препятствовать ударам БПЛА."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах в области", - говорится в тексте.Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесская область, взрыв, бпла