https://ukraina.ru/20231017/1050244108.html
В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
В Одесской области прогремели взрывы - СМИ - 17.10.2023 Украина.ру
В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
Объекты инфраструктуры в одесской области атакованы российскими беспилотниками, с мест поступает информация о взрывах. Об этом ночью 17 октября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-10-17T04:10
2023-10-17T04:10
2023-10-17T04:11
новости
украина
одесская область
взрыв
бпла
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По его информации, в Одесской области объявлена воздушная тревога, ПВО ВСУ пытается препятствовать ударам БПЛА."Одесса, местные паблики сообщают о взрывах в области", - говорится в тексте.Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесская область, взрыв, бпла
Новости, Украина, Одесская область, взрыв, БПЛА
В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10 17.10.2023 (обновлено: 04:11 17.10.2023)
Объекты инфраструктуры в одесской области атакованы российскими беспилотниками, с мест поступает информация о взрывах. Об этом ночью 17 октября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
По его информации, в Одесской области объявлена воздушная тревога, ПВО ВСУ пытается препятствовать ударам БПЛА.
"Одесса, местные паблики сообщают о взрывах в области", - говорится в тексте.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.