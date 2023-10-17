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МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля

МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля - 17.10.2023 Украина.ру

МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля

Лидеры сопротивления Израилю не позволят делать в Газе всё, что вздумается еврейской стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, пишет IRNA

2023-10-17T02:47

2023-10-17T02:47

2023-10-17T02:47

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сектор газа

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Иран оставляет за собой право применить "любые превентивные меры" в отношении Израиля в ближайшее время. Отвечая на вопрос журналиста о возможности вступления страны в конфликт, министр отметил, что сейчас "можно представить любую вероятность". Абдоллахиан также привел данные, согласно которым уже 740 детей погибли в ходе конфликта. По его словам, Тегеран недвусмысленно заявил Вашингтону, что тот не может призывать обе стороны к сдержанности и в то же время полностью поддерживать Израиль. По мнению Абдоллахиана, если не принять упреждающие меры, то "завтра стране придётся сражаться с сионистскими солдатами в Бейруте".Ранее первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщал РИА Новости, что для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов".

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2023

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новости, израиль, иран, палестино-израильский конфликт, сектор газа