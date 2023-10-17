МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля - 17.10.2023 Украина.ру
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МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля
МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля - 17.10.2023 Украина.ру
МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля
Лидеры сопротивления Израилю не позволят делать в Газе всё, что вздумается еврейской стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, пишет IRNA
2023-10-17T02:47
2023-10-17T02:47
новости
израиль
иран
палестино-израильский конфликт
сектор газа
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Иран оставляет за собой право применить "любые превентивные меры" в отношении Израиля в ближайшее время. Отвечая на вопрос журналиста о возможности вступления страны в конфликт, министр отметил, что сейчас "можно представить любую вероятность". Абдоллахиан также привел данные, согласно которым уже 740 детей погибли в ходе конфликта. По его словам, Тегеран недвусмысленно заявил Вашингтону, что тот не может призывать обе стороны к сдержанности и в то&nbsp;же время полностью поддерживать Израиль. По мнению Абдоллахиана, если не принять упреждающие меры, то "завтра стране придётся сражаться с сионистскими солдатами в Бейруте".Ранее первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщал РИА Новости, что для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов".
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новости, израиль, иран, палестино-израильский конфликт, сектор газа
Новости, Израиль, Иран, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа

МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля

02:47 17.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Лидеры сопротивления Израилю не позволят делать в Газе всё, что вздумается еврейской стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, пишет IRNA
Иран оставляет за собой право применить "любые превентивные меры" в отношении Израиля в ближайшее время.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности вступления страны в конфликт, министр отметил, что сейчас "можно представить любую вероятность".
"Я подчеркиваю, что никто не может смириться с продолжением этой ситуации, чтобы оставаться равнодушным", – цитирует спикера МИДа источник.
Абдоллахиан также привел данные, согласно которым уже 740 детей погибли в ходе конфликта. По его словам, Тегеран недвусмысленно заявил Вашингтону, что тот не может призывать обе стороны к сдержанности и в то же время полностью поддерживать Израиль.
По мнению Абдоллахиана, если не принять упреждающие меры, то "завтра стране придётся сражаться с сионистскими солдатами в Бейруте".
Ранее первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщал РИА Новости, что для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов".
 
НовостиИзраильИранПалестино-израильский конфликтсектор Газа
 
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