https://ukraina.ru/20230914/1049394431.html

Посол Антонов раскритиковал США за двуличную оценку визита лидера КНДР в Россию

Посол Антонов раскритиковал США за двуличную оценку визита лидера КНДР в Россию - 14.09.2023 Украина.ру

Посол Антонов раскритиковал США за двуличную оценку визита лидера КНДР в Россию

Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия. Таким мнением поделился 14 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-09-14T08:25

2023-09-14T08:25

2023-09-14T08:26

ким чен ын

кндр

россия

сша

зарубежье

антонов

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"У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать", - сказал он.Как заявил высокопоставленный дипломат, "попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско- северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение"."Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств? При этом американцы не гнушаются нарушать свои обязательства. Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР", - подчеркнул он.По его словам, "двуличие Вашингтона уже давно не удивляет": американцы поставляют оружие на Украину и при этом считают незаконным военно-техническое сотрудничество РФ с зарубежными странами.Он призвал Штаты задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности.В Белом доме ранее сообщили, что Вашингтон внимательно следит за визитом лидера КНДР в Россию, пообещав последствия в случае подвижек в переговорах о поставках оружия.Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ukraina.ru/20230913/1049380770.html

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ким чен ын, кндр, россия, сша, зарубежье, антонов