https://ukraina.ru/20231017/1050239684.html

"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском

"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском - 17.10.2023 Украина.ру

"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском

Харьковская область для обороны ВСУ стала слабым звеном. Противник не оставил этот участок голым, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на других направлениях. Такое мнением поделился в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2023-10-17T05:50

2023-10-17T05:50

2023-10-17T05:50

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купянск

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оборона

наступление

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Сейчас Киев проводит ротацию войск под Купянском, чтобы закрыть эту дыру в своей обороне. Соответственно, противник вынужден ослаблять другие участки, что только на руку ВС РФ, рассказал эксперт.Тем не менее командование ВСУ отдало им приказ умереть, но не оставлять свои позиции. Вариантов у противника немного — полечь в окопах либо попасть под расстрел заградотрядов. Есть вариант сдаться в плен, чем украинские военные пользуются все чаще, подчеркнул эксперт.Реальных боевых подразделений из состава тех бригад, которые были подготовлены по тактике НАТО, остается все меньше — их разбивают на других участках. В бой ВСУ бросают бригады теробороны, которые они сами называют "дедовскими" — возраст мобилизованных в них "пятьдесят плюс", резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231016/1050223984.html

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новости, купянск, резервы, всу, бригады, плен, противник, расстрел, оборона, наступление, вс рф