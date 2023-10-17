"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
© AP / Andriy Dubchak
© AP / Andriy Dubchak
Харьковская область для обороны ВСУ стала слабым звеном. Противник не оставил этот участок голым, но изначально считал его второстепенным, сосредоточив основные усилия на других направлениях. Такое мнением поделился в статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Сейчас Киев проводит ротацию войск под Купянском, чтобы закрыть эту дыру в своей обороне. Соответственно, противник вынужден ослаблять другие участки, что только на руку ВС РФ, рассказал эксперт.
"Украина сейчас старается превратить Купянск в некий жупел, адский огонь, как они это пытались сделать с обороной Бахмута. И будет бросать в это пекло всё новые и новые резервы, а они не безграничны, а самое главное, слабо подготовлены и не мотивированы на какую-то борьбу", - подчеркнул Алехин.
Тем не менее командование ВСУ отдало им приказ умереть, но не оставлять свои позиции. Вариантов у противника немного — полечь в окопах либо попасть под расстрел заградотрядов. Есть вариант сдаться в плен, чем украинские военные пользуются все чаще, подчеркнул эксперт.
Реальных боевых подразделений из состава тех бригад, которые были подготовлены по тактике НАТО, остается все меньше — их разбивают на других участках. В бой ВСУ бросают бригады теробороны, которые они сами называют "дедовскими" — возраст мобилизованных в них "пятьдесят плюс", резюмировал автор статьи.
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