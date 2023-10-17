"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российские войска по-прежнему не идут в лобовые атаки на позиции ВСУ в Авдеевке, а обходят город с флангов. С одной стороны ВС РФ вышли к поселку Бердычи, с другой — к Водяному. Об этом написал в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Несмотря на активные действия ВС РФ в Авдеевке, говорить о ее скором освобождении еще рано. Город хорошо укреплен, и украинские военные будут цепляться за него до последнего, рассказал эксперт.
Российское командование выбрало правильную тактику. По укрепрайонам ВСУ идет прицельное бомбометание, в том числе с использованием бомб ФАБ-1500, активно работают и вертолеты, которые уничтожают подкрепление украинской армии, добавил он.
"Одновременно идет охват Авдеевки с двух сторон. Ранее на этом участке, как в самой Авдеевке, так по всей линии соприкосновения, находилась крупная группировка ВСУ. Часть подразделений из нее украинское командование перебросило на другие участки фронта, под тот же Купянск и Работино", - подчеркнул Алехин.
Видимо, российское командование воспользовалось этой ситуацией и приняло решение для наступательных действий. И главной задачей видимо является полное окружение Авдеевки и лишение гарнизона ВСУ снабжения с одновременными артиллерийскими ударами, резюмировал автор статьи.
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