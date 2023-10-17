https://ukraina.ru/20231017/1050229210.html

"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку

"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку - 17.10.2023 Украина.ру

"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку

Российские войска по-прежнему не идут в лобовые атаки на позиции ВСУ в Авдеевке, а обходят город с флангов. С одной стороны ВС РФ вышли к поселку Бердычи, с другой — к Водяному. Об этом написал в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2023-10-17T05:00

2023-10-17T05:00

2023-10-17T05:00

новости

вс рф

всу

авдеевка

укрепления

наступление

окружение

купянск

авиабомбы

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Несмотря на активные действия ВС РФ в Авдеевке, говорить о ее скором освобождении еще рано. Город хорошо укреплен, и украинские военные будут цепляться за него до последнего, рассказал эксперт.Российское командование выбрало правильную тактику. По укрепрайонам ВСУ идет прицельное бомбометание, в том числе с использованием бомб ФАБ-1500, активно работают и вертолеты, которые уничтожают подкрепление украинской армии, добавил он.Видимо, российское командование воспользовалось этой ситуацией и приняло решение для наступательных действий. И главной задачей видимо является полное окружение Авдеевки и лишение гарнизона ВСУ снабжения с одновременными артиллерийскими ударами, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231016/1050220327.html

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новости, вс рф, всу, авдеевка, укрепления, наступление, окружение, купянск, авиабомбы