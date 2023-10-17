https://ukraina.ru/20231017/1050225525.html

Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ

Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ - 17.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ

Начиная с 2015 года Авдеевский укрепрайон ВСУ превратили в неприступную крепость, штурм которой неминуемо мог обернуться большими потерями для подразделений российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2023-10-17T04:50

2023-10-17T04:50

2023-10-17T04:50

новости

авдеевка

атаки

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По мнению военных экспертов освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, отметил эксперт.Также украинское командование лишается здесь рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск, формирующую авдеевский „мешок “, добавил он.Российские войска по-прежнему не идут в лобовые атаки на саму Авдеевку, а обходят ее с флангов, фактически речь идет о "клещах". Сейчас ВС РФ вышли к поселку Бердычи, с другой стороны — к Водяному. Перерезание трассы в районе поселка Северное позволит лишить снабжения группировку ВСУ в Авдеевке, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231016/1050183905.html

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2023

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новости, авдеевка, атаки