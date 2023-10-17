Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Начиная с 2015 года Авдеевский укрепрайон ВСУ превратили в неприступную крепость, штурм которой неминуемо мог обернуться большими потерями для подразделений российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
По мнению военных экспертов освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, отметил эксперт.
Также украинское командование лишается здесь рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск, формирующую авдеевский „мешок “, добавил он.
"Массированных лобовых атак (ВСУ. - Ред.) здесь не предпринималось, противника планомерно вытесняли с его позиций на нескольких участках вокруг города, перемалывая его живую силу и технику огнем артиллерии, танков, тяжелых огнеметных систем", - подчеркнул Алехин.
Российские войска по-прежнему не идут в лобовые атаки на саму Авдеевку, а обходят ее с флангов, фактически речь идет о "клещах". Сейчас ВС РФ вышли к поселку Бердычи, с другой стороны — к Водяному. Перерезание трассы в районе поселка Северное позволит лишить снабжения группировку ВСУ в Авдеевке, резюмировал автор статьи.
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