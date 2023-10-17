Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ - 17.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ - 17.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
Начиная с 2015 года Авдеевский укрепрайон ВСУ превратили в неприступную крепость, штурм которой неминуемо мог обернуться большими потерями для подразделений российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T04:50
2023-10-17T04:50
новости
авдеевка
атаки
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По мнению военных экспертов освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, отметил эксперт.Также украинское командование лишается здесь рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск, формирующую авдеевский „мешок “, добавил он.Российские войска по-прежнему не идут в лобовые атаки на саму Авдеевку, а обходят ее с флангов, фактически речь идет о "клещах". Сейчас ВС РФ вышли к поселку Бердычи, с другой стороны — к Водяному. Перерезание трассы в районе поселка Северное позволит лишить снабжения группировку ВСУ в Авдеевке, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231016/1050183905.html
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новости, авдеевка, атаки
Новости, Авдеевка, атаки

Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ

04:50 17.10.2023
 
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Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Начиная с 2015 года Авдеевский укрепрайон ВСУ превратили в неприступную крепость, штурм которой неминуемо мог обернуться большими потерями для подразделений российской армии. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
По мнению военных экспертов освобождение Авдеевки, которая является одним из главных украинских узлов обороны на Донецком направлении, резко ослабляет этот фронт ВСУ, отметил эксперт.
Также украинское командование лишается здесь рубежа, с которого оно наносит прицельные удары по Донецку, а также высвобождает крупную группировку российских войск, формирующую авдеевский „мешок “, добавил он.
"Массированных лобовых атак (ВСУ. - Ред.) здесь не предпринималось, противника планомерно вытесняли с его позиций на нескольких участках вокруг города, перемалывая его живую силу и технику огнем артиллерии, танков, тяжелых огнеметных систем", - подчеркнул Алехин.
Российские войска по-прежнему не идут в лобовые атаки на саму Авдеевку, а обходят ее с флангов, фактически речь идет о "клещах". Сейчас ВС РФ вышли к поселку Бердычи, с другой стороны — к Водяному. Перерезание трассы в районе поселка Северное позволит лишить снабжения группировку ВСУ в Авдеевке, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 05:45
Эксперт рассказал об очень серьезном аргументе, который позволил России атаковать ВСУ в АвдеевкеЧтобы начать наступление на Авдеевку, с российской стороны нужен был очень серьезный аргумент. Сперва надо понять, в чем заключается замысел российского командования. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
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