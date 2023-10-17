"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку - 17.10.2023 Украина.ру
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"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку - 17.10.2023 Украина.ру
"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2023-10-17T04:30
2023-10-17T04:30
новости
авдеевка
укрепления
днр
бетон
завод
оборона
всу
наступление
вс рф
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Ситуация в Авдеевке остается сложной, ВСУ здесь выстроили линии обороны и в буквальном смысле забетонировались в укрытиях, а численность солдат ВСУ оценивается в двадцать тысяч штыков, рассказал эксперт.ВСУ контролируют Авдеевку с 2014 года, которую они превратили в настоящую крепость с мощной системой оборонительных сооружений. В бетон здесь залиты даже танки, превращенные в долговременные огневые точки (ДОТы), добавил он.Также в Авдеевке расположен огромный коксохимический завод, который работал до 2022 года. Его называют миниатюрной копией "Азовстали", поэтому в его подземельях ВСУ точно так же могут держать оборону, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231015/1050168470.html
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новости, авдеевка, укрепления, днр, бетон, завод, оборона, всу, наступление, вс рф
Новости, Авдеевка, укрепления, ДНР, бетон, завод, Оборона, ВСУ, наступление, ВС РФ

"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку

04:30 17.10.2023
 
© AP / Vitali Komar / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP / Vitali Komar
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Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Ситуация в Авдеевке остается сложной, ВСУ здесь выстроили линии обороны и в буквальном смысле забетонировались в укрытиях, а численность солдат ВСУ оценивается в двадцать тысяч штыков, рассказал эксперт.
ВСУ контролируют Авдеевку с 2014 года, которую они превратили в настоящую крепость с мощной системой оборонительных сооружений. В бетон здесь залиты даже танки, превращенные в долговременные огневые точки (ДОТы), добавил он.
"Находящийся в городе крупный завод железобетонных конструкций работал для нужд украинской армии практически круглосуточно, обеспечивая строительство окопов, закрытых ходов сообщения, разного рода убежищ с толщиной стен от 3 до 7 метров", - подчеркнул Алёхин.
Также в Авдеевке расположен огромный коксохимический завод, который работал до 2022 года. Его называют миниатюрной копией "Азовстали", поэтому в его подземельях ВСУ точно так же могут держать оборону, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 06:15
"Отгрызаем серьезные куски": Эксперт рассказал, как ВС окружают Авдеевку, растаскивая резервы ВСУЧтобы понять, к чему приведет операция в Авдеевке, потребуется еще несколько недель. Возможно, она носит отвлекающий характер для перетягивания сил ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
 
НовостиАвдеевкаукрепленияДНРбетонзаводОборонаВСУнаступлениеВС РФ
 
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