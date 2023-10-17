https://ukraina.ru/20231017/1050219611.html

"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку

"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку - 17.10.2023 Украина.ру

"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку

Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2023-10-17T04:30

2023-10-17T04:30

2023-10-17T04:30

новости

авдеевка

укрепления

днр

бетон

завод

оборона

всу

наступление

вс рф

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Ситуация в Авдеевке остается сложной, ВСУ здесь выстроили линии обороны и в буквальном смысле забетонировались в укрытиях, а численность солдат ВСУ оценивается в двадцать тысяч штыков, рассказал эксперт.ВСУ контролируют Авдеевку с 2014 года, которую они превратили в настоящую крепость с мощной системой оборонительных сооружений. В бетон здесь залиты даже танки, превращенные в долговременные огневые точки (ДОТы), добавил он.Также в Авдеевке расположен огромный коксохимический завод, который работал до 2022 года. Его называют миниатюрной копией "Азовстали", поэтому в его подземельях ВСУ точно так же могут держать оборону, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231015/1050168470.html

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новости, авдеевка, укрепления, днр, бетон, завод, оборона, всу, наступление, вс рф