"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
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Авдеевское направление в последние несколько дней заметно активизировалось — ВС РФ наносит по противнику мощные удары, которые могут свидетельствовать о подготовке активных наступательных действий. Такое мнение выразил в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Ситуация в Авдеевке остается сложной, ВСУ здесь выстроили линии обороны и в буквальном смысле забетонировались в укрытиях, а численность солдат ВСУ оценивается в двадцать тысяч штыков, рассказал эксперт.
ВСУ контролируют Авдеевку с 2014 года, которую они превратили в настоящую крепость с мощной системой оборонительных сооружений. В бетон здесь залиты даже танки, превращенные в долговременные огневые точки (ДОТы), добавил он.
"Находящийся в городе крупный завод железобетонных конструкций работал для нужд украинской армии практически круглосуточно, обеспечивая строительство окопов, закрытых ходов сообщения, разного рода убежищ с толщиной стен от 3 до 7 метров", - подчеркнул Алёхин.
Также в Авдеевке расположен огромный коксохимический завод, который работал до 2022 года. Его называют миниатюрной копией "Азовстали", поэтому в его подземельях ВСУ точно так же могут держать оборону, резюмировал автор статьи.
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15 октября, 06:15"Отгрызаем серьезные куски": Эксперт рассказал, как ВС окружают Авдеевку, растаскивая резервы ВСУЧтобы понять, к чему приведет операция в Авдеевке, потребуется еще несколько недель. Возможно, она носит отвлекающий характер для перетягивания сил ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый