https://ukraina.ru/20231016/1050235357.html

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Central European University

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Central European University - 16.10.2023 Украина.ру

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Central European University

Международная неправительственная организация финансируется Джорджем Соросом

2023-10-16T18:06

2023-10-16T18:06

2023-10-16T18:06

новости

генеральная прокуратура рф

неправительственные организации

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Central European University (Центрально-европейский университет, Австрия). Об этом ведомство сообщило 16 октября в своем телеграм-канале.В сообщении уточняется, что организация формирует глобальную антироссийскую медийную повестку, сосредотачивая усилия на дискредитации специальной военной операции и политического руководства Российской Федерации."Так, университетом запущен ряд образовательных программ для студентов, в которых умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности", - отмечает Генпрокуратура.Программы обучения сформированы с акцентом на якобы "военные преступления" России на Украине, "российскую пропаганду", заявления про "второсортность" граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию, подчеркивает ведомство.В сообщении также указывается, что финансирование организации осуществляется структурами, подконтрольными Джорджу Соросу.Центрально-европейский университет – это аккредитованное в США и Австрии высшее учебное заведение, располагающееся в Вене. Основан в 1991 году в Праге, с 1993 года начавший работать в Будапеште (Венгрия) при финансовой поддержке американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса.

https://ukraina.ru/20231014/1050185360.html

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новости, генеральная прокуратура рф, неправительственные организации