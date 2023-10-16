https://ukraina.ru/20231016/1050232319.html

Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем

Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем - 16.10.2023 Украина.ру

Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем

По мнению главы МИД Украины, против Украины и Израиля в настоящее время воюют одни и те же действующие лица - Россия и Иран

2023-10-16T17:33

2023-10-16T17:33

2023-10-16T17:33

новости

дмитрий кулеба

украина

израиль

военные действия

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Украина и Израиль – это два театра одной войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 октября в Киеве, во время совместной с главой ОБСЕ Буяром Османи пресс-конференции.По словам Кулебы, "по ту сторону линии фронта" находятся те же действующие лица – Россия и Иран."Что ж, мы считаем, что Украина и Израиль - это два театра одной войны. К такому выводу мы приходим, когда смотрим на то, кто стоит по другую сторону линии фронта, и видим тех же действующих лиц. Мы видим Россию, мы видим Иран, и это оставляет очень мало места для другой интерпретации", - процитировал "Интерфакс Украина" слова главы украинской дипломатии.Кулеба полагает, что Киев и Тель-Авив получают общий сигнал от своих партнеров, который заключается в том, что поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля начнется.Мир полон кризисов, отметил Кулеба, подчеркивая при этом, что "новые кризисы не должны омрачить предыдущие", так как в мире все взаимосвязано."Ни в одном из этих конфликтов мы не можем позволить себе проиграть", - подытожил министр иностранных дел Украины.

https://ukraina.ru/20231016/1050227947.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, украина, израиль, военные действия