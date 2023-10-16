Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем - 16.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231016/1050232319.html
Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем
Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем - 16.10.2023 Украина.ру
Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем
По мнению главы МИД Украины, против Украины и Израиля в настоящее время воюют одни и те же действующие лица - Россия и Иран
2023-10-16T17:33
2023-10-16T17:33
новости
дмитрий кулеба
украина
израиль
военные действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/22/1032262241_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_c78fc850e6669d0b5721f88b02894508.jpg
Украина и Израиль – это два театра одной войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 октября в Киеве, во время совместной с главой ОБСЕ Буяром Османи пресс-конференции.По словам Кулебы, "по ту сторону линии фронта" находятся те же действующие лица – Россия и Иран."Что ж, мы считаем, что Украина и Израиль - это два театра одной войны. К такому выводу мы приходим, когда смотрим на то, кто стоит по другую сторону линии фронта, и видим тех же действующих лиц. Мы видим Россию, мы видим Иран, и это оставляет очень мало места для другой интерпретации", - процитировал "Интерфакс Украина" слова главы украинской дипломатии.Кулеба полагает, что Киев и Тель-Авив получают общий сигнал от своих партнеров, который заключается в том, что поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля начнется.Мир полон кризисов, отметил Кулеба, подчеркивая при этом, что "новые кризисы не должны омрачить предыдущие", так как в мире все взаимосвязано."Ни в одном из этих конфликтов мы не можем позволить себе проиграть", - подытожил министр иностранных дел Украины.
https://ukraina.ru/20231016/1050227947.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103226/22/1032262241_169:0:1500:998_1920x0_80_0_0_d387db7ce78919448e48df8630a60ada.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий кулеба, украина, израиль, военные действия
Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, Израиль, Военные действия

Кулеба нашел общую черту между Украиной и Израилем

17:33 16.10.2023
 
© Дмитрий Кулеба/ФейсбукДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Дмитрий Кулеба/Фейсбук
Читать в
По мнению главы МИД Украины, против Украины и Израиля в настоящее время воюют одни и те же действующие лица - Россия и Иран
Украина и Израиль – это два театра одной войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 октября в Киеве, во время совместной с главой ОБСЕ Буяром Османи пресс-конференции.
По словам Кулебы, "по ту сторону линии фронта" находятся те же действующие лица – Россия и Иран.
"Что ж, мы считаем, что Украина и Израиль - это два театра одной войны. К такому выводу мы приходим, когда смотрим на то, кто стоит по другую сторону линии фронта, и видим тех же действующих лиц. Мы видим Россию, мы видим Иран, и это оставляет очень мало места для другой интерпретации", - процитировал "Интерфакс Украина" слова главы украинской дипломатии.
Кулеба полагает, что Киев и Тель-Авив получают общий сигнал от своих партнеров, который заключается в том, что поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля начнется.
Мир полон кризисов, отметил Кулеба, подчеркивая при этом, что "новые кризисы не должны омрачить предыдущие", так как в мире все взаимосвязано.
"Ни в одном из этих конфликтов мы не можем позволить себе проиграть", - подытожил министр иностранных дел Украины.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 16:37
Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕТакое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с нынешним главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, сообщает Интерфакс – Украина
 
НовостиДмитрий КулебаУкраинаИзраильВоенные действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Лента новостейМолния