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Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ

Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру

Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ

О ситуации в зоне СВО 16 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным и членами Совбеза РФ

2023-10-16T17:10

2023-10-16T17:10

2023-10-16T17:10

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Шойгу сообщил, что на всех участках фронта в зоне СВО выстроена глубоко эшелонированная оборона ВС РФ. Она успешно отражает любые попытки контрнаступления противника.Ранее сообщалось, что потери украинских войск во время попытки контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Такие данные озвучил 16 октября командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".

https://ukraina.ru/20230828/1048978602.html

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новости, новости украины, потери всу, сергей шойгу, сво, владимир путин