Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру
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Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ
Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру
Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ
О ситуации в зоне СВО 16 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным и членами Совбеза РФ
2023-10-16T17:10
2023-10-16T17:10
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новости украины
потери всу
сергей шойгу
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Шойгу сообщил, что на всех участках фронта в зоне СВО выстроена глубоко эшелонированная оборона ВС РФ. Она успешно отражает любые попытки контрнаступления противника.Ранее сообщалось, что потери украинских войск во время попытки контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Такие данные озвучил 16 октября командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".
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новости, новости украины, потери всу, сергей шойгу, сво, владимир путин
Новости, Новости Украины, потери ВСУ, Сергей Шойгу, СВО, Владимир Путин

Шойгу рассказал Путину, почему провалился "контрнаступ" ВСУ

17:10 16.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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О ситуации в зоне СВО 16 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным и членами Совбеза РФ
Шойгу сообщил, что на всех участках фронта в зоне СВО выстроена глубоко эшелонированная оборона ВС РФ. Она успешно отражает любые попытки контрнаступления противника.

"Нигде не допущено какого-либо продвижения [ВСУ]. Пройдена весенняя наступательная кампания, летняя, теперь уже осенняя. На отдельных направлениях по всей линии, там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, выстроена глубоко эшелонированная оборона. Ее можно назвать активной обороной, потому что после начала летней кампании 4 июня противник понес серьезные потери в живой силе и технике" – сообщил Шойгу.

Ранее сообщалось, что потери украинских войск во время попытки контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Такие данные озвучил 16 октября командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".
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