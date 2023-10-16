Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении - 16.10.2023 Украина.ру
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Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении
Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении - 16.10.2023 Украина.ру
Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении
Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Об этом сообщил командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова", передает 16 октября РИА Новости
2023-10-16T08:43
2023-10-16T09:02
контрнаступление
потери
всу
запорожское направление
новости
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"В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями", - сказал он.Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового затишье.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В понедельник, Путин в интервью Центральному телевидению Китая еще раз указал, что результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны.
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контрнаступление, потери, всу, запорожское направление, новости
контрнаступление, потери, ВСУ, Запорожское направление, Новости

Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении

08:43 16.10.2023 (обновлено: 09:02 16.10.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Об этом сообщил командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова", передает 16 октября РИА Новости
"В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями", - сказал он.
Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового затишье.

"Но до этого они перли как тараканы. То есть, мясные штурмы, все как всегда. Отправляют забрать одну лесополосу 2-3 пехотных батальона, там чуть ли не до тысячи человек, которые на подходе уже выявляются с помощью беспилотников, с помощью дронов. Начинает артиллерия работать по ним. В итоге у них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии", - объяснил военный.

Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
В понедельник, Путин в интервью Центральному телевидению Китая еще раз указал, что результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны.
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Вчера, 07:56
"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУРезультатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
 
контрнаступлениепотериВСУЗапорожское направлениеНовости
 
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