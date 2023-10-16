https://ukraina.ru/20231016/1050206471.html

Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении

Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении - 16.10.2023 Украина.ру

Танкист рассказал о ежедневных крупных потерях ВСУ на Запорожском направлении

Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на Запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Об этом сообщил командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова", передает 16 октября РИА Новости

2023-10-16T08:43

2023-10-16T08:43

2023-10-16T09:02

контрнаступление

потери

всу

запорожское направление

новости

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"В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями", - сказал он.Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового затишье.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В понедельник, Путин в интервью Центральному телевидению Китая еще раз указал, что результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны.

https://ukraina.ru/20231016/1050205859.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, потери, всу, запорожское направление, новости