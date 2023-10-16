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Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ

Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ - 16.10.2023 Украина.ру

Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с нынешним главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, сообщает Интерфакс – Украина

2023-10-16T16:37

2023-10-16T16:37

2023-10-16T16:37

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Кулеба заявил, что Россия – самая большая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Трудиться над аргументами он не стал. А что, и так страшно звучит:Глава МИДа Украины как мог, пытался "перетянуть одеяло", и резко высказывался в адрес России."Я сегодня подтвердил свою позицию: если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за двери ОБСЕ и за двери Европы. Так будет лучше для всех, – заявил глава МИД Украины и даже размечтался об ОБСЕ без России. – Я легко себе представляю ОБСЕ без РФ. Но путь к этому, безусловно, будет болезненным ".3 апреля 2023 года Совет Госдумы решил приостановить выплаты Российской Федерацией в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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