Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ - 16.10.2023 Украина.ру
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Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ
Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ - 16.10.2023 Украина.ру
Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ
Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с нынешним главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, сообщает Интерфакс – Украина
2023-10-16T16:37
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Кулеба заявил, что Россия – самая большая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Трудиться над аргументами он не стал. А что, и так страшно звучит:Глава МИДа Украины как мог, пытался "перетянуть одеяло", и резко высказывался в адрес России."Я сегодня подтвердил свою позицию: если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за двери ОБСЕ и за двери Европы. Так будет лучше для всех, – заявил глава МИД Украины и даже размечтался об ОБСЕ без России. – Я легко себе представляю ОБСЕ без РФ. Но путь к этому, безусловно, будет болезненным ".3 апреля 2023 года Совет Госдумы решил приостановить выплаты Российской Федерацией в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Новости, Новости Украины, Россия, МИД Украины, ОБСЕ

Кулеба потребовал исключить Россию из ОБСЕ

16:37 16.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с нынешним главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве, сообщает Интерфакс – Украина
Кулеба заявил, что Россия – самая большая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Трудиться над аргументами он не стал. А что, и так страшно звучит:

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри. Буяр возглавляет эту организацию ОБСЕ в очень сложное время и делает это очень профессионально и преданно, за что и мы в Украине, и другие государства-участники ОБСЕ ему благодарны", – сказал Кулеба.

Глава МИДа Украины как мог, пытался "перетянуть одеяло", и резко высказывался в адрес России.
"Я сегодня подтвердил свою позицию: если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за двери ОБСЕ и за двери Европы. Так будет лучше для всех, – заявил глава МИД Украины и даже размечтался об ОБСЕ без России. – Я легко себе представляю ОБСЕ без РФ. Но путь к этому, безусловно, будет болезненным ".
3 апреля 2023 года Совет Госдумы решил приостановить выплаты Российской Федерацией в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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