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Миграция в Великобританию достигла рекордных показателей, в том числе за счет украинцев

Миграция в Великобританию достигла рекордных показателей, в том числе за счет украинцев - 16.10.2023 Украина.ру

Миграция в Великобританию достигла рекордных показателей, в том числе за счет украинцев

Британские эксперты ожидают, что в ближайшие годы приток мигрантов уменьшится с рекордных 600 000 человек до 300 000, как это было до брексита

2023-10-16T15:49

2023-10-16T15:49

2023-10-16T15:49

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Чистая миграция в Великобританию в 2022 году достигла рекордных 606 000 человек. Об этом говорится в статье, опубликованной на страницах британского издания The Guardian 16 октября.Британский премьер-министр Риши Сунак прокомментировал данную статистику словами: "цифры слишком высоки, я хочу их снизить", напомнило издание.По мнению экспертов по отслеживанию миграции, на рекордные цифры повлияло прибытие беженцев с Украины и из Гонконга по специальным визовым льготам, а также ускоренная выдача студенческих и рабочих виз."Анализ, проведенный экспертами Миграционной обсерватории Оксфордского университета и Центра экономической эффективности Лондонской школы экономики, показывает, что некоторые из этих факторов по всей видимости ослабнут в предстоящие годы независимо от политики правительства, и многие студенты вернутся домой после два-три года обучения", - отмечается в публикации.Эксперты предполагают, что чистая миграция в Великобританию значительно сократится в ближайшие годы, но останется на уровне 300 000 человек в год, как это было до Брексита (выхода Великобритании из Евросоюза).Один из авторов доклада, профессор Лондонской школы экономики Алан Мэннинг, считает, что на перспективы сокращения чистой миграции в ближайшие годы повлияет множество факторов. В том числе важно будет понять, какая доля иностранных студентов перейдет на долгосрочные рабочие визы, будет ли число рабочих виз продолжать расти так же резко, как в последние несколько лет, и что произойдет с заявлениями о предоставлении убежища беженцам."Непредсказуемость означает, что политикам очень сложно гарантировать, что они обеспечат определенный уровень чистой миграции", - добавил он.Издание напоминает, что консервативные лидеры, начиная с Дэвида Кэмерона, неоднократно обещали сократить чистую миграцию в Великобританию до "десятков тысяч", но последовательно не делали этого. Вместо этого чистая миграция выросла с 219 000 в 2019 году, до пандемии Covid, до более чем 600 000 в 2022 году, из-за чего министр внутренних дел Суэлла Браверман недавно предупредила об "урагане" массовой миграции.

https://ukraina.ru/20231011/1050075669.html

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новости, великобритания, миграция, рекорд, украина