https://ukraina.ru/20231016/1050223984.html
Что выигрывает Россия на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраним ли мы нейтралитет - Дудаков
Что выигрывает Россия на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраним ли мы нейтралитет - Дудаков - 16.10.2023 Украина.ру
Что выигрывает Россия на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраним ли мы нейтралитет - Дудаков
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Конгрессе США на фоне войны на Ближнем Востоке, а также рассказал, на что рассчитывать Украине и Израилю в рамках западной поддержки
2023-10-16T14:17
2023-10-16T14:17
2023-10-16T14:17
видео
малек дудаков
пентагон
израиль
энтони блинкен
иран
катар
ближний восток
сша
россия
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00:37 - Потянет ли Пентагон два фронта? 03:37 – Раскол среди демократов и республиканцев по Израилю; 04:27 - Ближневосточное турне Энтони Блинкена; 07:05 - Момент начала войны пропущен: каковы причины? 08:20 - О размороженных активах Ирана и Катара; 10:21 - Последствия расширения военного конфликта на Ближнем Востоке; 11:38 – Выборы в США: кому выгодна ближневосточная война? 12:21 - Положение России на фоне войны на Ближнем Востоке.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, малек дудаков, пентагон, израиль, энтони блинкен, иран, катар, ближний восток, сша, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сво, видео
Видео, Малек Дудаков, Пентагон, Израиль, Энтони Блинкен, Иран, Катар, Ближний Восток, США, Россия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, СВО
Что выигрывает Россия на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраним ли мы нейтралитет - Дудаков
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Конгрессе США на фоне войны на Ближнем Востоке, а также рассказал, на что рассчитывать Украине и Израилю в рамках западной поддержки
00:37 - Потянет ли Пентагон два фронта?
03:37 – Раскол среди демократов и республиканцев по Израилю;
04:27 - Ближневосточное турне Энтони Блинкена;
07:05 - Момент начала войны пропущен: каковы причины?
08:20 - О размороженных активах Ирана и Катара;
10:21 - Последствия расширения военного конфликта на Ближнем Востоке;
11:38 – Выборы в США: кому выгодна ближневосточная война?
12:21 - Положение России на фоне войны на Ближнем Востоке.