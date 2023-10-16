https://ukraina.ru/20231016/1050223984.html

Что выигрывает Россия на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраним ли мы нейтралитет - Дудаков

Что выигрывает Россия на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраним ли мы нейтралитет - Дудаков - 16.10.2023 Украина.ру

Что выигрывает Россия на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраним ли мы нейтралитет - Дудаков

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Конгрессе США на фоне войны на Ближнем Востоке, а также рассказал, на что рассчитывать Украине и Израилю в рамках западной поддержки

2023-10-16T14:17

2023-10-16T14:17

2023-10-16T14:17

видео

малек дудаков

пентагон

израиль

энтони блинкен

иран

катар

ближний восток

сша

россия

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00:37 - Потянет ли Пентагон два фронта? 03:37 – Раскол среди демократов и республиканцев по Израилю; 04:27 - Ближневосточное турне Энтони Блинкена; 07:05 - Момент начала войны пропущен: каковы причины? 08:20 - О размороженных активах Ирана и Катара; 10:21 - Последствия расширения военного конфликта на Ближнем Востоке; 11:38 – Выборы в США: кому выгодна ближневосточная война? 12:21 - Положение России на фоне войны на Ближнем Востоке.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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