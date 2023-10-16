https://ukraina.ru/20231016/1050213307.html

В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны

В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны - 16.10.2023 Украина.ру

В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны

Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии

2023-10-16T10:04

2023-10-16T10:04

2023-10-16T10:31

япония

сша

зарубежье

новости

министр

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В минувшие выходные на митинге в поддержку кандидата от правящей Либерально-Демократической партии в городе Сасэбо, где находится база военно-морских сил самообороны Японии и база 7-го флота ВМС США, министр увязал голосование в пользу кандидата с силами самообороны. Многие, прежде всего в оппозиции, восприняли эти слова как использование сил самообороны в политических целях.Высказывание Кихары стало предметом обсуждения в СМИ, а в понедельник было вынесено на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Правительство не комментирует политическую деятельность депутатов, но правительственные организации, включая силы самообороны, являются политически нейтральными и поддержка конкретного кандидата, само собой разумеется, совершенно невозможна", - сказал Мацуно.

https://ukraina.ru/20230908/1049273830.html

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2023

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япония, сша, зарубежье, новости, министр