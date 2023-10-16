В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны - 16.10.2023 Украина.ру
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В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны
В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны - 16.10.2023 Украина.ру
В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны
Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии
2023-10-16T10:04
2023-10-16T10:31
япония
сша
зарубежье
новости
министр
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В минувшие выходные на митинге в поддержку кандидата от правящей Либерально-Демократической партии в городе Сасэбо, где находится база военно-морских сил самообороны Японии и база 7-го флота ВМС США, министр увязал голосование в пользу кандидата с силами самообороны. Многие, прежде всего в оппозиции, восприняли эти слова как использование сил самообороны в политических целях.Высказывание Кихары стало предметом обсуждения в СМИ, а в понедельник было вынесено на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Правительство не комментирует политическую деятельность депутатов, но правительственные организации, включая силы самообороны, являются политически нейтральными и поддержка конкретного кандидата, само собой разумеется, совершенно невозможна", - сказал Мацуно.
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япония, сша, зарубежье, новости, министр
Япония, США, Зарубежье, Новости, министр

В Японии разгорается скандал из-за высказываний министра обороны

10:04 16.10.2023 (обновлено: 10:31 16.10.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии
В минувшие выходные на митинге в поддержку кандидата от правящей Либерально-Демократической партии в городе Сасэбо, где находится база военно-морских сил самообороны Японии и база 7-го флота ВМС США, министр увязал голосование в пользу кандидата с силами самообороны.
"Если вы поддержите кандидата от ЛДП, то таким образом вознаградите силы самообороны и их семьи за тяжкий труд", - заявил министр.
Многие, прежде всего в оппозиции, восприняли эти слова как использование сил самообороны в политических целях.
Высказывание Кихары стало предметом обсуждения в СМИ, а в понедельник было вынесено на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Правительство не комментирует политическую деятельность депутатов, но правительственные организации, включая силы самообороны, являются политически нейтральными и поддержка конкретного кандидата, само собой разумеется, совершенно невозможна", - сказал Мацуно.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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