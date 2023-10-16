Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится - 16.10.2023 Украина.ру
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Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится
Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится - 16.10.2023 Украина.ру
Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится
Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает 16 октября РИА Новости
2023-10-16T09:56
2023-10-16T10:00
венгрия
банк
зарубежье
новости
украина
гарантии
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"Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", - сказал Сийярто.Министр отметил, что Будапешт ожидает делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), но пока не получал никакой информации о её готовности приехать в страну.В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
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венгрия, банк, зарубежье, новости, украина, гарантии
Венгрия, банк, Зарубежье, Новости, Украина, гарантии

Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится

09:56 16.10.2023 (обновлено: 10:00 16.10.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает 16 октября РИА Новости
"Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", - сказал Сийярто.
Министр отметил, что Будапешт ожидает делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), но пока не получал никакой информации о её готовности приехать в страну.
В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
3 октября, 18:06
Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"Нынешнее руководство Украины ведёт себя неприемлемо не только по отношению к венгерской диаспоре и венгерскому бизнесу. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
 
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