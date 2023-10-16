https://ukraina.ru/20231016/1050210407.html

Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится

Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится - 16.10.2023 Украина.ру

Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится

Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает 16 октября РИА Новости

2023-10-16T09:56

2023-10-16T09:56

2023-10-16T10:00

венгрия

банк

зарубежье

новости

украина

гарантии

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"Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", - сказал Сийярто.Министр отметил, что Будапешт ожидает делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), но пока не получал никакой информации о её готовности приехать в страну.В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.

https://ukraina.ru/20231003/1049881547.html

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2023

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венгрия, банк, зарубежье, новости, украина, гарантии