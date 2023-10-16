Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторится
09:56 16.10.2023 (обновлено: 10:00 16.10.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Будапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает 16 октября РИА Новости
"Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", - сказал Сийярто.
Министр отметил, что Будапешт ожидает делегацию украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), но пока не получал никакой информации о её готовности приехать в страну.
В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
3 октября, 18:06Глава МИД Венгрии рассказал про "три крупнейших спора с Украиной"Нынешнее руководство Украины ведёт себя неприемлемо не только по отношению к венгерской диаспоре и венгерскому бизнесу. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.