https://ukraina.ru/20231016/1050205859.html
"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУ
"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру
"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУ
Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
2023-10-16T07:56
2023-10-16T07:56
2023-10-16T10:14
переговоры
контрнаступление
новости
владимир путин
владимир зеленский
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"Начали (Вооруженные силы Украины) боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал Путин.По его словам, если Киев захочет начать переговоры с Россией, ему нужно будет отменить декрет об их запрете и объявить о готовности к диалогу.В прошлом году Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Комментируя этот документ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала была сторонницей дипломатического решения.
https://ukraina.ru/20231015/1050196918.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, контрнаступление, новости, владимир путин, владимир зеленский
переговоры, контрнаступление, Новости, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУ
07:56 16.10.2023 (обновлено: 10:14 16.10.2023)
Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
"Начали (Вооруженные силы Украины) боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал Путин.
По его словам, если Киев захочет начать переговоры с Россией, ему нужно будет отменить декрет об их запрете и объявить о готовности к диалогу.
"Мы готовы (к переговорам), в том числе используя предложение наших китайских друзей", - отметил президент РФ.
В прошлом году Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Комментируя этот документ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала была сторонницей дипломатического решения.