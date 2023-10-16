https://ukraina.ru/20231016/1050205859.html

"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУ

"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУ - 16.10.2023 Украина.ру

"Потери просто огромные": Путин рассказал о провале контрнаступления ВСУ

Результатов в ходе так называемого контрнаступления Украины нет, лишь огромные потери с их стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР

2023-10-16T07:56

2023-10-16T07:56

2023-10-16T10:14

переговоры

контрнаступление

новости

владимир путин

владимир зеленский

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"Начали (Вооруженные силы Украины) боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал Путин.По его словам, если Киев захочет начать переговоры с Россией, ему нужно будет отменить декрет об их запрете и объявить о готовности к диалогу.В прошлом году Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Комментируя этот документ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала была сторонницей дипломатического решения.

https://ukraina.ru/20231015/1050196918.html

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переговоры, контрнаступление, новости, владимир путин, владимир зеленский