Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины - 16.10.2023 Украина.ру
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Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины
Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины - 16.10.2023 Украина.ру
Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины
России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
2023-10-16T07:11
2023-10-16T07:20
китай
владимир путин
зарубежье
сша
нато
украина
конфликт
новости
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Российский лидер подчеркнул, что расширение НАТО за счёт Украины создает для РФ угрозы.По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе, что США начали втягивать Киев в НАТО.
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китай, владимир путин, зарубежье, сша, нато, украина, конфликт, новости
Китай, Владимир Путин, Зарубежье, США, НАТО, Украина, конфликт, Новости

Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины

07:11 16.10.2023 (обновлено: 07:20 16.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР
Российский лидер подчеркнул, что расширение НАТО за счёт Украины создает для РФ угрозы.
"Мы просим, чтобы это услышали", - подчеркнул он.
По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе, что США начали втягивать Киев в НАТО.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 12:20
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КитайВладимир ПутинЗарубежьеСШАНАТОУкраинаконфликтНовости
 
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