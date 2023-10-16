https://ukraina.ru/20231016/1050205420.html

Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины

Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины - 16.10.2023 Украина.ру

Путин заявил о важности для России внеблокового статуса Украины

России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР

2023-10-16T07:11

2023-10-16T07:11

2023-10-16T07:20

китай

владимир путин

зарубежье

сша

нато

украина

конфликт

новости

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Российский лидер подчеркнул, что расширение НАТО за счёт Украины создает для РФ угрозы.По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе, что США начали втягивать Киев в НАТО.

https://ukraina.ru/20231015/1050189444.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, владимир путин, зарубежье, сша, нато, украина, конфликт, новости