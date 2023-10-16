"Человекоподобные животные". Передача "Вести недели с Киселёвым" о том, как СМИ разжигают ненависть - 16.10.2023 Украина.ру
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"Человекоподобные животные". Передача "Вести недели с Киселёвым" о том, как СМИ разжигают ненависть
"Человекоподобные животные". Передача "Вести недели с Киселёвым" о том, как СМИ разжигают ненависть - 16.10.2023 Украина.ру
"Человекоподобные животные". Передача "Вести недели с Киселёвым" о том, как СМИ разжигают ненависть
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 15 октября 2023 года стала ответственность СМИ и лидеров общественного мнения за фейки и разжигание ненависти
2023-10-16T02:42
2023-10-16T09:15
дмитрий киселев
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
война
украина
двойные стандарты
ненависть
эксклюзив
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Телеведущий Дмитрий Киселев указывает, что безответственные блогеры или бойцы специально созданных подразделений в кибервойсках во время войны продуцируют множество непроверенных сообщений, фейков, намеренно разжигающих еще большую жестокость сторон. Это явление ужасно, но еще более ужасным становится, когда это делают средства массовой информации, исторически претендующие на солидность, или даже государственные лидеры.«Вот журналист CNN просит прощения за то, что сообщила об обезглавленных ХАМАСом младенцах, недостаточно проверив информацию, — приводит пример Киселев. — По ее словам, офис израильского премьера Нетаньяху сначала заявил, что подтверждает данные о детях, обезглавленных в общине Кфар-Аза, а потом изменил свою позицию».Сара Сиднер сказала, что сожалеет и нужно быть более осторожным в словах, что нельзя не приветствовать, однако тезис об отрезанных головах уже появился в медиа и даже был заявлен президентом США Джо Байденом, который умудрился сказать, что даже видел фотографии преступления. «Никогда не думал, что получу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей», — отметил Байден.«Здесь он обманул всех трижды, — объясняет ситуацию Дмитрий Киселев. — Во-первых, он не занимался темой долго, потому что, если бы занимался, то понял бы, что таких фото в природе нет. Во-вторых, Байден обманул, что видел эти фото с обезглавленными израильскими младенцами. Но как можно видеть то, чего нет в природе? В-третьих, он заявил о неких подтвержденных сообщениях, которых опять же не существует. Наоборот, Белый дом впоследствии опроверг Байдена, заявив, что ни сам Байден, ни сотрудники его администрации не видели фотографии или подтвержденных сообщений о детях или младенцах, обезглавленных ХАМАСом».Другим примером фейков от уважаемых изданий стал заголовок британской The Times над огромной фотографией: «Израиль показывает изуродованных детей».«И вправду картинка наводит ужас, — соглашается Киселев. — Но мелким шрифтом под фото написано, что это все же не израильские дети, а дети в секторе Газа. Сколько людей прочтут броский заголовок и сколько этот петит внизу?»Еще один фейк тоже касается детей. Известный и влиятельный американский публицист Бен Шапиро, автор Newsweek и экс-главный редактор Breitbart News, публично заявил: «Хотели доказательств о мертвых еврейских младенцев? Нате! Жрите, жалкие антисемиты». В подтверждение своих слов он показал фото обугленного младенца. Но на самом деле фотография оказалась сгенерированной нейросетью, которая взяла за основу изображение щенка.«Извинилась за все пока только дама из CNN, — подводит итог распространяемой западными СМИ дезинформации Киселев. — Байден лично этого не сделал. Зато, очевидно, руководствуясь своими фантазиями, отправил к берегам Израиля две ударных авианосных группы».При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби не смог объяснить, с какой целью это было сделано. «Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в Восточном Средиземноморье второй авианосец, — сказал Кирби. — Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он движется в этом направлении».В то же время странно ведут себя в России те, кто претендовал на моральное лидерство в плане отстаивания принципов свободы и демократии.«Люди, сделавшие себя в России, получившие образование, заработавшие деньги и славу, сегодня вдруг стали патриотами. Но не России, а Израиля», — говорит Дмитрий Киселев.Он приводит несколько цитат, внесенных в реестр иноагентов Андрея Макаревича, Максима Галкина, Ксении Лариной, Тамары Эйдельман, Алексея Венедиктова с поддержкой израильских (а иногда и украинских) войск, которые «ценою страшных потерь, ценой жизней своих граждан пытаются спасти мир от крушения, спасти цивилизацию от нашествия варваров».«Отвечать на зверства ХАМАСа в отношении евреев нормально, а отвечать на зверства украинских нациков в отношении русских Донбасса — это преступление», — Киселев удивляется двойным стандартам и тому, как быстро в некогда пацифистской среде стали нормой призывы к беспощадности.За комментарием по теме он обратился к писателю Захару Прилепину, который отметил, что все вышеуказанные деятели «никак не реагировали на унижение и уничтожение людей, находящихся и проживающих в Донбассе», также никакого сочувствия у них не вызвали сожженные 2 мая в Одессе. «А сейчас реакция просто необычайная, — говорит Прилепин. — Но я счастлив, что мы дожили до тех времен, когда двойное, тройное дно этих людей стало очевидным для всех».Киселев заметил, что нельзя оправдывать зверства, которые учинил ХАМАС 7 октября, убивая мирных людей без разбора, но точно так же никуда не годятся слова министра обороны Израиля Йоава Галанта о «нелюдях в человеческом обличье» и «человекоподобных животных».
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Сергей Зуев
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дмитрий киселев, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, война, украина, двойные стандарты, ненависть, эксклюзив
Дмитрий Киселев, Израиль, Палестина, Палестино-израильский конфликт, война, Украина, двойные стандарты, ненависть, Эксклюзив

"Человекоподобные животные". Передача "Вести недели с Киселёвым" о том, как СМИ разжигают ненависть

02:42 16.10.2023 (обновлено: 09:15 16.10.2023)
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 15 октября 2023 года стала ответственность СМИ и лидеров общественного мнения за фейки и разжигание ненависти
Телеведущий Дмитрий Киселев указывает, что безответственные блогеры или бойцы специально созданных подразделений в кибервойсках во время войны продуцируют множество непроверенных сообщений, фейков, намеренно разжигающих еще большую жестокость сторон. Это явление ужасно, но еще более ужасным становится, когда это делают средства массовой информации, исторически претендующие на солидность, или даже государственные лидеры.
«Вот журналист CNN просит прощения за то, что сообщила об обезглавленных ХАМАСом младенцах, недостаточно проверив информацию, — приводит пример Киселев. — По ее словам, офис израильского премьера Нетаньяху сначала заявил, что подтверждает данные о детях, обезглавленных в общине Кфар-Аза, а потом изменил свою позицию».
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 14:48
Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погиблаВ результате атаки ВСУ на Белгород пострадал журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла, рассказал генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом 12 октября сообщили журналисты РИА Новости
Сара Сиднер сказала, что сожалеет и нужно быть более осторожным в словах, что нельзя не приветствовать, однако тезис об отрезанных головах уже появился в медиа и даже был заявлен президентом США Джо Байденом, который умудрился сказать, что даже видел фотографии преступления. «Никогда не думал, что получу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей», — отметил Байден.
«Здесь он обманул всех трижды, — объясняет ситуацию Дмитрий Киселев. — Во-первых, он не занимался темой долго, потому что, если бы занимался, то понял бы, что таких фото в природе нет. Во-вторых, Байден обманул, что видел эти фото с обезглавленными израильскими младенцами. Но как можно видеть то, чего нет в природе? В-третьих, он заявил о неких подтвержденных сообщениях, которых опять же не существует. Наоборот, Белый дом впоследствии опроверг Байдена, заявив, что ни сам Байден, ни сотрудники его администрации не видели фотографии или подтвержденных сообщений о детях или младенцах, обезглавленных ХАМАСом».
Другим примером фейков от уважаемых изданий стал заголовок британской The Times над огромной фотографией: «Израиль показывает изуродованных детей».
«И вправду картинка наводит ужас, — соглашается Киселев. — Но мелким шрифтом под фото написано, что это все же не израильские дети, а дети в секторе Газа. Сколько людей прочтут броский заголовок и сколько этот петит внизу?»
Еще один фейк тоже касается детей. Известный и влиятельный американский публицист Бен Шапиро, автор Newsweek и экс-главный редактор Breitbart News, публично заявил: «Хотели доказательств о мертвых еврейских младенцев? Нате! Жрите, жалкие антисемиты». В подтверждение своих слов он показал фото обугленного младенца. Но на самом деле фотография оказалась сгенерированной нейросетью, которая взяла за основу изображение щенка.
«Извинилась за все пока только дама из CNN, — подводит итог распространяемой западными СМИ дезинформации Киселев. — Байден лично этого не сделал. Зато, очевидно, руководствуясь своими фантазиями, отправил к берегам Израиля две ударных авианосных группы».
При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби не смог объяснить, с какой целью это было сделано. «Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в Восточном Средиземноморье второй авианосец, — сказал Кирби. — Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он движется в этом направлении».
В то же время странно ведут себя в России те, кто претендовал на моральное лидерство в плане отстаивания принципов свободы и демократии.
«Люди, сделавшие себя в России, получившие образование, заработавшие деньги и славу, сегодня вдруг стали патриотами. Но не России, а Израиля», — говорит Дмитрий Киселев.
Он приводит несколько цитат, внесенных в реестр иноагентов Андрея Макаревича, Максима Галкина, Ксении Лариной, Тамары Эйдельман, Алексея Венедиктова с поддержкой израильских (а иногда и украинских) войск, которые «ценою страшных потерь, ценой жизней своих граждан пытаются спасти мир от крушения, спасти цивилизацию от нашествия варваров».
«Отвечать на зверства ХАМАСа в отношении евреев нормально, а отвечать на зверства украинских нациков в отношении русских Донбасса — это преступление», — Киселев удивляется двойным стандартам и тому, как быстро в некогда пацифистской среде стали нормой призывы к беспощадности.
За комментарием по теме он обратился к писателю Захару Прилепину, который отметил, что все вышеуказанные деятели «никак не реагировали на унижение и уничтожение людей, находящихся и проживающих в Донбассе», также никакого сочувствия у них не вызвали сожженные 2 мая в Одессе. «А сейчас реакция просто необычайная, — говорит Прилепин. — Но я счастлив, что мы дожили до тех времен, когда двойное, тройное дно этих людей стало очевидным для всех».
Киселев заметил, что нельзя оправдывать зверства, которые учинил ХАМАС 7 октября, убивая мирных людей без разбора, но точно так же никуда не годятся слова министра обороны Израиля Йоава Галанта о «нелюдях в человеческом обличье» и «человекоподобных животных».

«Пугает еще и то, что с обеих сторон (и ХАМАС, и Израиль) возвращают в практику принцип коллективной ответственности, когда наказывают всех за действия некоторых», — подводит итог телеведущий.

 
Дмитрий КиселевИзраильПалестинаПалестино-израильский конфликтвойнаУкраинадвойные стандартыненавистьЭксклюзив
 
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