https://ukraina.ru/20231015/1050192347.html

Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля

Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля - 15.10.2023 Украина.ру

Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля

Часть украинских граждан, прибывших в Румынию, рассчитывает остаться в этой стране

2023-10-15T14:00

2023-10-15T14:00

2023-10-15T14:00

новости

румыния

украина

израиль

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_fa1ba5d1dbea21c81ae4720604cd430d.jpg

Украинским беженцам, эвакуированным из Израиля, приют обеспечит Румыния. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии."По запросу посольства Украины в Румынии, Инспекторат по чрезвычайным ситуациям "Dealul Spirii" Бухарест-Илфов и румынское представительство Международной организации по миграции (МОМ) обеспечивает прием 220 украинских граждан, эвакуированных из Израиля", — отмечается в сообщении.Все беженцы, которые в страну прибыли 14 октября вечером, получатнеобходимую медицинскую помочь и временное размещение, подчеркивает ведомство.Около пятидесяти человек из 220 уже прибывших в Румынию украинских граждан, рассчитывают остаться в этой стране. Ожидается, что в понедельник в Румынию прибудет еще один самолет с гражданами Украины.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, румыния, украина, израиль, беженцы