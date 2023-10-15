Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля - 15.10.2023 Украина.ру
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Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля
Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля - 15.10.2023 Украина.ру
Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля
Часть украинских граждан, прибывших в Румынию, рассчитывает остаться в этой стране
2023-10-15T14:00
2023-10-15T14:00
новости
румыния
украина
израиль
беженцы
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Украинским беженцам, эвакуированным из Израиля, приют обеспечит Румыния. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии."По запросу посольства Украины в Румынии, Инспекторат по чрезвычайным ситуациям "Dealul Spirii" Бухарест-Илфов и румынское представительство Международной организации по миграции (МОМ) обеспечивает прием 220 украинских граждан, эвакуированных из Израиля", — отмечается в сообщении.Все беженцы, которые в страну прибыли 14 октября вечером, получатнеобходимую медицинскую помочь и временное размещение, подчеркивает ведомство.Около пятидесяти человек из 220 уже прибывших в Румынию украинских граждан, рассчитывают остаться в этой стране. Ожидается, что в понедельник в Румынию прибудет еще один самолет с гражданами Украины.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, украина, израиль, беженцы
Новости, Румыния, Украина, Израиль, беженцы

Румыния приютит украинских беженцев, эвакуированных из Израиля

14:00 15.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Часть украинских граждан, прибывших в Румынию, рассчитывает остаться в этой стране
Украинским беженцам, эвакуированным из Израиля, приют обеспечит Румыния. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.
"По запросу посольства Украины в Румынии, Инспекторат по чрезвычайным ситуациям "Dealul Spirii" Бухарест-Илфов и румынское представительство Международной организации по миграции (МОМ) обеспечивает прием 220 украинских граждан, эвакуированных из Израиля", — отмечается в сообщении.
Все беженцы, которые в страну прибыли 14 октября вечером, получатнеобходимую медицинскую помочь и временное размещение, подчеркивает ведомство.
Около пятидесяти человек из 220 уже прибывших в Румынию украинских граждан, рассчитывают остаться в этой стране. Ожидается, что в понедельник в Румынию прибудет еще один самолет с гражданами Украины.
 
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