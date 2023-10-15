https://ukraina.ru/20231015/1050189444.html

Путин прокомментировал рекомендации конгресса США готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Путин прокомментировал рекомендации конгресса США готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем - 15.10.2023 Украина.ру

Путин прокомментировал рекомендации конгресса США готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Президент России считает, что подобные заявления должны настораживать, при условии, что они серьезные

2023-10-15T12:20

2023-10-15T12:20

2023-10-15T12:20

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владимир путин

конгресс сша

ядерная война

россия

кнр (китай)

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Рекомендации конгресса США готовится к одновременной войне с Россией и Китаем, которые являются ядерными державами, "людям в здоровом уме не может прийти в голову". Так президент России Владимир Путин 15 октября в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал ранее опубликованный доклад межпартийной комиссии конгресса США.Российский лидер высказал предположение, что конгрессмены таким образом "просто пугают друг друга"."Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более - воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что всё это по-серьезному. Так друг друга пугают просто, по-моему", - сказал Путин.При этом он отметил, что все государства мира готовятся к войне, потому что следуют известному древнему принципу: хочешь мира — готовься к войне."Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить? Но а если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история совсем", - полагает президент.В докладе межпартийной комиссии конгресса США говорится, что ядерные силы США плохо подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях.Ядерный конфликт с РФ и Китаем авторы исследования назвали всё более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы быть готовыми дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые якобы возникнут в 2027-2035 годах.

https://ukraina.ru/20231008/1050006430.html

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новости, владимир путин, конгресс сша, ядерная война, россия, кнр (китай)