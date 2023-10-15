https://ukraina.ru/20231015/1050188572.html

Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем

Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем - 15.10.2023 Украина.ру

Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем

Наступление ВСУ, которое, по словам официальных представителей Киева, якобы буксует, полностью провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"

2023-10-15T10:26

2023-10-15T10:26

2023-10-15T10:26

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Однако на отдельных участках линии боевого соприкосновения противник готовится наступать. Его планы российскому командованию известны, отметил президент.То, что происходит сейчас на всем протяжении линии боевого соприкосновения, называется активная оборона.Ранее сообщалось о продвижении штурмовых отрядов ВС России к Авдеевке, откуда ВСУ систематически вели обстрелы Донецка. В окрестностях города противник создал мощный укрепрайон.

https://ukraina.ru/20231015/1050168470.html

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новости, владимир путин, авдеевка, купянск, запорожье, всу