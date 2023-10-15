Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем
Наступление ВСУ, которое, по словам официальных представителей Киева, якобы буксует, полностью провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
Однако на отдельных участках линии боевого соприкосновения противник готовится наступать. Его планы российскому командованию известны, отметил президент.
То, что происходит сейчас на всем протяжении линии боевого соприкосновения, называется активная оборона.
"Наши войска улучшают свое положение на всем этом довольно большом пространстве. Это касается купянского, запорожского и авдеевского направления… Мы этого не скрываем. Хочу поблагодарить руководство Вооружённых сил, и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм", - сказал Путин.
Ранее сообщалось о продвижении штурмовых отрядов ВС России к Авдеевке, откуда ВСУ систематически вели обстрелы Донецка. В окрестностях города противник создал мощный укрепрайон.
15 октября, 06:15"Отгрызаем серьезные куски": Эксперт рассказал, как ВС окружают Авдеевку, растаскивая резервы ВСУЧтобы понять, к чему приведет операция в Авдеевке, потребуется еще несколько недель. Возможно, она носит отвлекающий характер для перетягивания сил ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый