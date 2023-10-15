Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем - 15.10.2023 Украина.ру
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Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем
Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем - 15.10.2023 Украина.ру
Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем
Наступление ВСУ, которое, по словам официальных представителей Киева, якобы буксует, полностью провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
2023-10-15T10:26
2023-10-15T10:26
новости
владимир путин
авдеевка
купянск
запорожье
всу
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Однако на отдельных участках линии боевого соприкосновения противник готовится наступать. Его планы российскому командованию известны, отметил президент.То, что происходит сейчас на всем протяжении линии боевого соприкосновения, называется активная оборона.Ранее сообщалось о продвижении штурмовых отрядов ВС России к Авдеевке, откуда ВСУ систематически вели обстрелы Донецка. В окрестностях города противник создал мощный укрепрайон.
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новости, владимир путин, авдеевка, купянск, запорожье, всу
Новости, Владимир Путин, Авдеевка, Купянск, Запорожье, ВСУ

Путин высказался о боях под Авдеевкой, Купянском и Запорожьем

10:26 15.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Наступление ВСУ, которое, по словам официальных представителей Киева, якобы буксует, полностью провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
Однако на отдельных участках линии боевого соприкосновения противник готовится наступать. Его планы российскому командованию известны, отметил президент.
То, что происходит сейчас на всем протяжении линии боевого соприкосновения, называется активная оборона.
"Наши войска улучшают свое положение на всем этом довольно большом пространстве. Это касается купянского, запорожского и авдеевского направления… Мы этого не скрываем. Хочу поблагодарить руководство Вооружённых сил, и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм", - сказал Путин.
Ранее сообщалось о продвижении штурмовых отрядов ВС России к Авдеевке, откуда ВСУ систематически вели обстрелы Донецка. В окрестностях города противник создал мощный укрепрайон.
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 06:15
"Отгрызаем серьезные куски": Эксперт рассказал, как ВС окружают Авдеевку, растаскивая резервы ВСУЧтобы понять, к чему приведет операция в Авдеевке, потребуется еще несколько недель. Возможно, она носит отвлекающий характер для перетягивания сил ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
 
НовостиВладимир ПутинАвдеевкаКупянскЗапорожьеВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
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