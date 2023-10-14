России надо учитывать весь ядерный арсенал Запада – МИД РФ
04:43 14.10.2023 (обновлено: 04:44 14.10.2023)
© pixabayядерная война, бомба
© pixabay
Москва вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который может быть использован против России, после заявлений НАТО о намерении нанести России стратегическое поражение. Об этом замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН
"В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам "стратегическое поражение", вынуждены со всей серьёзностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России", - сказал Воронцов.
По словам дипломата, приостановление Россией действия ДСНВ является вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны РФ.
О необходимости учесть стратегические арсеналы Франции и Великобритании в составе совокупного ударного потенциала НАТО президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ. 28 февраля американской стороне была передана официальная нота о приостановке участия РФ в российско-американском ДСНВ.
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