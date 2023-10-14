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США не знают, что делать с Россией – Кулеба

США не знают, что делать с Россией – Кулеба - 14.10.2023 Украина.ру

США не знают, что делать с Россией – Кулеба

Соединенные Штаты Америки не имеют плана действий в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ведущей новостей телеканала ТСН, сообщает Униан

2023-10-14T02:25

2023-10-14T02:25

2023-10-14T02:25

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Кто уполномочил спикера Банковой делать такие заявление и, самое главное, на чём они основываются не сообщается, однако по словам Кулебы, сегодня у Соединённых Штатов нет стратегии. При этом он отметил, что "изменить систему власти может только российский народ". В начале октября Дмитрий Кулеба заявлял, что поражение Украины в конфликте с Россией ознаменует конец всей Европы.Ранее обозреватели New York Times публиковали статью в которой утверждалось, что ядерный арсенал России и Китая ставит США в тупик. В Вашингтоне не знают, как противостоять Москве и Пекину.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, украина, мид, сша, россия, китай