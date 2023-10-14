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США не знают, что делать с Россией – Кулеба
США не знают, что делать с Россией – Кулеба - 14.10.2023 Украина.ру
США не знают, что делать с Россией – Кулеба
Соединенные Штаты Америки не имеют плана действий в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ведущей новостей телеканала ТСН, сообщает Униан
2023-10-14T02:25
2023-10-14T02:25
2023-10-14T02:25
новости
дмитрий кулеба
украина
мид
сша
россия
китай
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Кто уполномочил спикера Банковой делать такие заявление и, самое главное, на чём они основываются не сообщается, однако по словам Кулебы, сегодня у Соединённых Штатов нет стратегии. При этом он отметил, что "изменить систему власти может только российский народ". В начале октября Дмитрий Кулеба заявлял, что поражение Украины в конфликте с Россией ознаменует конец всей Европы.Ранее обозреватели New York Times публиковали статью в которой утверждалось, что ядерный арсенал России и Китая ставит США в тупик. В Вашингтоне не знают, как противостоять Москве и Пекину.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий кулеба, украина, мид, сша, россия, китай
Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, МИД, США, Россия, Китай
США не знают, что делать с Россией – Кулеба
Соединенные Штаты Америки не имеют плана действий в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ведущей новостей телеканала ТСН, сообщает Униан
Кто уполномочил спикера Банковой делать такие заявление и, самое главное, на чём они основываются не сообщается, однако по словам Кулебы, сегодня у Соединённых Штатов нет стратегии.
"Есть стратегия, что они (прим. ред. США) делают в Украине. Нет стратегии, что делать с Россией. Так сложилось", – сказал глава украинского МИДа.
При этом он отметил, что "изменить систему власти может только российский народ".
В начале октября Дмитрий Кулеба заявлял
, что поражение Украины в конфликте с Россией ознаменует конец всей Европы.
Ранее обозреватели New York Times публиковали статью в которой утверждалось, что ядерный арсенал России и Китая ставит США в тупик. В Вашингтоне не знают, как противостоять Москве и Пекину.