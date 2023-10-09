https://ukraina.ru/20231009/1050022676.html
Кулеба назвал поражение Украины концом Европы
Кулеба назвал поражение Украины концом Европы - 09.10.2023 Украина.ру
Кулеба назвал поражение Украины концом Европы
Если Украина проиграет, это будет конец Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
2023-10-09T13:04
2023-10-09T13:04
2023-10-09T13:04
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Журналисты подняли вопрос продолжительности конфликта на Украине. По их словам, Европа жила ожиданиями быстрого окончания конфликта.Кулеба отметил, что "все жили ожиданиями быстрой войны". Он напомнил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель и другие европейские министры обещали, что "если это будет длиться долго, то будут с Украиной столько, сколько нужно для её победы".Украинское правительство формирует бюджет на 2024 год, исходя из того, что нужно готовиться к "длительной войне", говорится в статье.У Кулебы "есть понимание", как Украине восстановить свою территориальную целостность. "Но Россия под руководством Путина будет оставаться угрозой для Украины в долгосрочной перспективе", добавил министр.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, ес, европа
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, ЕС, Европа
Кулеба назвал поражение Украины концом Европы
Если Украина проиграет, это будет конец Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
Журналисты подняли вопрос продолжительности конфликта на Украине. По их словам, Европа жила ожиданиями быстрого окончания конфликта.
Кулеба отметил, что "все жили ожиданиями быстрой войны". Он напомнил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель и другие европейские министры обещали, что "если это будет длиться долго, то будут с Украиной столько, сколько нужно для её победы".
"Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают-это о них тоже. Они не могут себе позволить не одержать победу вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", - заявил Кулеба.
Украинское правительство формирует бюджет на 2024 год, исходя из того, что нужно готовиться к "длительной войне", говорится в статье.
У Кулебы "есть понимание", как Украине восстановить свою территориальную целостность. "Но Россия под руководством Путина будет оставаться угрозой для Украины в долгосрочной перспективе", добавил министр.