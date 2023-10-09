https://ukraina.ru/20231009/1050022676.html

Кулеба назвал поражение Украины концом Европы

Кулеба назвал поражение Украины концом Европы - 09.10.2023 Украина.ру

Кулеба назвал поражение Украины концом Европы

Если Украина проиграет, это будет конец Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua

2023-10-09T13:04

2023-10-09T13:04

2023-10-09T13:04

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Журналисты подняли вопрос продолжительности конфликта на Украине. По их словам, Европа жила ожиданиями быстрого окончания конфликта.Кулеба отметил, что "все жили ожиданиями быстрой войны". Он напомнил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель и другие европейские министры обещали, что "если это будет длиться долго, то будут с Украиной столько, сколько нужно для её победы".Украинское правительство формирует бюджет на 2024 год, исходя из того, что нужно готовиться к "длительной войне", говорится в статье.У Кулебы "есть понимание", как Украине восстановить свою территориальную целостность. "Но Россия под руководством Путина будет оставаться угрозой для Украины в долгосрочной перспективе", добавил министр.

https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, ес, европа