Кулеба назвал поражение Украины концом Европы - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050022676.html
Кулеба назвал поражение Украины концом Европы
Кулеба назвал поражение Украины концом Европы - 09.10.2023 Украина.ру
Кулеба назвал поражение Украины концом Европы
Если Украина проиграет, это будет конец Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
2023-10-09T13:04
2023-10-09T13:04
новости
украина
дмитрий кулеба
мид украины
ес
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/32/1034263291_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_62a3af176dad43364615232d822dcdc4.jpg
Журналисты подняли вопрос продолжительности конфликта на Украине. По их словам, Европа жила ожиданиями быстрого окончания конфликта.Кулеба отметил, что "все жили ожиданиями быстрой войны". Он напомнил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель и другие европейские министры обещали, что "если это будет длиться долго, то будут с Украиной столько, сколько нужно для её победы".Украинское правительство формирует бюджет на 2024 год, исходя из того, что нужно готовиться к "длительной войне", говорится в статье.У Кулебы "есть понимание", как Украине восстановить свою территориальную целостность. "Но Россия под руководством Путина будет оставаться угрозой для Украины в долгосрочной перспективе", добавил министр.
https://ukraina.ru/20231002/1049837579.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/32/1034263291_89:0:1016:695_1920x0_80_0_0_268d9d8abf6bbfcbf67c01830f453be1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, ес, европа
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, ЕС, Европа

Кулеба назвал поражение Украины концом Европы

13:04 09.10.2023
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
Читать в
Если Украина проиграет, это будет конец Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
Журналисты подняли вопрос продолжительности конфликта на Украине. По их словам, Европа жила ожиданиями быстрого окончания конфликта.
Кулеба отметил, что "все жили ожиданиями быстрой войны". Он напомнил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель и другие европейские министры обещали, что "если это будет длиться долго, то будут с Украиной столько, сколько нужно для её победы".
"Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают-это о них тоже. Они не могут себе позволить не одержать победу вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", - заявил Кулеба.
Украинское правительство формирует бюджет на 2024 год, исходя из того, что нужно готовиться к "длительной войне", говорится в статье.
У Кулебы "есть понимание", как Украине восстановить свою территориальную целостность. "Но Россия под руководством Путина будет оставаться угрозой для Украины в долгосрочной перспективе", добавил министр.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
2 октября, 12:03
"Экзистенциальная угроза для ЕС": Боррель надеется, что США продолжат поддержку УкраиныГлава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что США продолжат поддерживать Украину, так как украинский конфликт представляет "экзистенциальную угрозу" для ЕС, пишет испанская газета El Pais
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаМИД УкраиныЕСЕвропа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс
15:07Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров
14:44Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов
14:35Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров
14:23Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
14:19ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
14:14Военно-политический эксперт оценил шансы морпехов ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС
14:13Почему возник ХАМАС. Власти Израиля перехитрили сами себя
14:05Юрий Кнутов: России для победы над ВСУ пригодится настырность ХАМАСа и мобилизационная система Израиля
14:03На Украине на вокзалах и в поездах заработают "маршалы безопасности"
13:57Кто победит на выборах в Польше и кто шантажирует ЕС из-за помощи Украине: Селезнёв о важных деталях
13:51Премьер-министр Дании: Давайте в Европе не будет усталости от Украины
13:45"Утонут под огнем артиллерии": Эксперт объяснил, почему распутица поставит жирную точку в наступлении ВСУ
13:40Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой
13:24Война в Израиле и гуманитарная катастрофа с заложниками
13:21Подробности по биопрограммам, жалобы ракетостроителей, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 октября
13:12"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье
13:04Кулеба назвал поражение Украины концом Европы
13:03Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
12:59В Киеве запретили посторонним пользоваться убежищами в детсадах
Лента новостейМолния