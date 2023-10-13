Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
О проблемах мобилизации в эфире телеканала "Рада" заявила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова
По словам Калмыковой, военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.
"К сожалению, мы видим очень много ситуаций, когда люди не хотят и собираются избежать каким-либо способом мобилизации, необходимости защищать свою страну. Очень много есть людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации [в украинскую армию]", – приводят слова замминстра обороны Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Факты о насильственной мобилизации на Украине публикуют соцсети в огромном количестве. Так, на днях жители Львова стали свидетелями очередного подобного проявления. В центре города военкомы "скрутили" киевлянина.
Как сообщает источник, за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК (пункт отбора на службу) не утихают. Ранее очевидцы зафиксировали произвол сотрудника Самборского районного ТЦК, который с пистолетом в руках жестоко избил мужчину. Ранее на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки.