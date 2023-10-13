https://ukraina.ru/20231013/1050153086.html

Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ

Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ - 13.10.2023 Украина.ру

Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ

О проблемах мобилизации в эфире телеканала "Рада" заявила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова

2023-10-13T12:17

2023-10-13T12:17

2023-10-13T12:17

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По словам Калмыковой, военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.Факты о насильственной мобилизации на Украине публикуют соцсети в огромном количестве. Так, на днях жители Львова стали свидетелями очередного подобного проявления. В центре города военкомы "скрутили" киевлянина.Как сообщает источник, за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК (пункт отбора на службу) не утихают. Ранее очевидцы зафиксировали произвол сотрудника Самборского районного ТЦК, который с пистолетом в руках жестоко избил мужчину. Ранее на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки.

https://ukraina.ru/20231012/1050115136.html

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новости украины, новости, всу, мобилизация, уклонение