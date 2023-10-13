Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ - 13.10.2023 Украина.ру
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Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ
Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ - 13.10.2023 Украина.ру
Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ
О проблемах мобилизации в эфире телеканала "Рада" заявила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова
2023-10-13T12:17
2023-10-13T12:17
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всу
мобилизация
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По словам Калмыковой, военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.Факты о насильственной мобилизации на Украине публикуют соцсети в огромном количестве. Так, на днях жители Львова стали свидетелями очередного подобного проявления. В центре города военкомы "скрутили" киевлянина.Как сообщает источник, за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК (пункт отбора на службу) не утихают. Ранее очевидцы зафиксировали произвол сотрудника Самборского районного ТЦК, который с пистолетом в руках жестоко избил мужчину. Ранее на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки.
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новости украины, новости, всу, мобилизация, уклонение
Новости Украины, Новости, ВСУ, мобилизация, уклонение

Замминстра обороны Украины: Сотни тысяч человек бегут от мобилизации в ВСУ

12:17 13.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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О проблемах мобилизации в эфире телеканала "Рада" заявила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова
По словам Калмыковой, военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.

"К сожалению, мы видим очень много ситуаций, когда люди не хотят и собираются избежать каким-либо способом мобилизации, необходимости защищать свою страну. Очень много есть людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации [в украинскую армию]", – приводят слова замминстра обороны Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Факты о насильственной мобилизации на Украине публикуют соцсети в огромном количестве. Так, на днях жители Львова стали свидетелями очередного подобного проявления. В центре города военкомы "скрутили" киевлянина.
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Как сообщает источник, за последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК (пункт отбора на службу) не утихают. Ранее очевидцы зафиксировали произвол сотрудника Самборского районного ТЦК, который с пистолетом в руках жестоко избил мужчину. Ранее на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки.

 
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